Премьер-лига
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Стал известен лучший тренер 13-го тура Премьер-лиги
Под его руководством команда нанесла разгромное поражение сопернику
Фото: УПЛ
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 13-го тура УПЛ сезона 2021/22.
Им стал наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник.
Луганчане нанесли поражение в выездном матче против "Металлиста 1925" (6:1), добыв четвертую разгромную победу в чемпионате.
Скрипник получил 4,8 из 5 возможных от экспертной комиссии.
Напомним, после 13-ти туров "Заря" занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 26 очков.
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Источник:УПЛ
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