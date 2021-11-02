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Стал известен лучший тренер 13-го тура Премьер-лиги

Премьер-лига
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Под его руководством команда нанесла разгромное поражение сопернику

Стал известен лучший тренер 13-го тура Премьер-лиги

Фото: УПЛ

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Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего тренера по итогам 13-го тура УПЛ сезона 2021/22.

Им стал наставник луганской "Зари" Виктор Скрипник.

Луганчане нанесли поражение в выездном матче против "Металлиста 1925" (6:1), добыв четвертую разгромную победу в чемпионате.

Скрипник получил 4,8 из 5 возможных от экспертной комиссии.

Напомним, после 13-ти туров "Заря" занимает 3-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, набрав 26 очков.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Источник:
УПЛ

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