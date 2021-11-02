Премьер-лига
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Представитель Динамо. Назван лучший игрок 13-го тура УПЛ
Он опередил нападающего "Зари"
Фото: УПЛ
Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук был признан лучшим игроком по итогам 13-го тура Премьер-лиги сезона 2021/22.
30-летний хавбек отличился двумя голами в ворота "Мариуполя" (3:2), оформив свой первый дубль в профессиональной карьере.
По итогам голосования капитан киевлян опередил на 4 очка нападающего "Зари" Александра Гладкого.
В этом сезоне на счету Сидорчука два гола и один ассист в 16 матчах во всех турнирах.
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Источник:УПЛ
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Комментарии (2)
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octavi4 (Warszawa)
02.11.2021 в 14:58
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Hanter44 (Baburka)
02.11.2021 в 13:53
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