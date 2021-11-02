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Представитель Динамо. Назван лучший игрок 13-го тура УПЛ

Премьер-лига
(4 голосов)

Он опередил нападающего "Зари"

Представитель Динамо. Назван лучший игрок 13-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук был признан лучшим игроком по итогам 13-го тура Премьер-лиги сезона 2021/22.

30-летний хавбек отличился двумя голами в ворота "Мариуполя" (3:2), оформив свой первый дубль в профессиональной карьере.

По итогам голосования капитан киевлян опередил на 4 очка нападающего "Зари" Александра Гладкого.

В этом сезоне на счету Сидорчука два гола и один ассист в 16 матчах во всех турнирах.

Ранее стал известен лучший тренер 13-го тура УПЛ.

Читайте такжеСидорчук провел отличный матч за Динамо. И дело не только в двух забитых мячах
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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (2)
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octavi4 (Warszawa)
02.11.2021 в 14:58
Ага, то есть 2 дубля, 3 ассиста и красная карточка для соперника этого мало чтобы перебить первый профессиональный дубль в карьере игрока в ворота последней команды чемпионата. Справедливо!
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
02.11.2021 в 13:53
А почему не Цыганков?
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0
-3


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