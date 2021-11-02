Представитель Динамо. Назван лучший игрок 13-го тура УПЛ

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук был признан лучшим игроком по итогам 13-го тура Премьер-лиги сезона 2021/22.

30-летний хавбек отличился двумя голами в ворота "Мариуполя" (3:2), оформив свой первый дубль в профессиональной карьере.

По итогам голосования капитан киевлян опередил на 4 очка нападающего "Зари" Александра Гладкого.

В этом сезоне на счету Сидорчука два гола и один ассист в 16 матчах во всех турнирах.

Ранее стал известен лучший тренер 13-го тура УПЛ.