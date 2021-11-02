Шахтер запустил голосование за лучшего игрока месяца

"Шахтер" объявил о старте голосования за звание лучшего футболиста своей команды в октябре.

Всего проголосовать можно за пятерых игроков. В списке претендентов Андрей Пятов, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон и Георгий Судаков.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Шахтера" в Telegram.