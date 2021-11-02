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Шахтер запустил голосование за лучшего игрока месяца
Фанаты могут выбрать лучшего игрока клуба в октябре
Фото: ФК Шахтер
"Шахтер" объявил о старте голосования за звание лучшего футболиста своей команды в октябре.
Всего проголосовать можно за пятерых игроков. В списке претендентов Андрей Пятов, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон и Георгий Судаков.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Шахтера" в Telegram.
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Источник:ФК Шахтер
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