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Шахтер запустил голосование за лучшего игрока месяца

Премьер-лига
(1 голосов)

Фанаты могут выбрать лучшего игрока клуба в октябре

Шахтер запустил голосование за лучшего игрока месяца

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте голосования за звание лучшего футболиста своей команды в октябре.

Всего проголосовать можно за пятерых игроков. В списке претендентов Андрей Пятов, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон и Георгий Судаков.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут на официальном канале "Шахтера" в Telegram.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк) Манор Соломон Маркос Антонио Тете Георгий Судаков
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Источник:
ФК Шахтер

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