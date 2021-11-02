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Вербич получил вызов в сборную Словении на решающие матчи отбора на ЧМ-2022

Премьер-лига
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Словенцы сыграют со Словакией и Кипром

Вербич получил вызов в сборную Словении на решающие матчи отбора на ЧМ-2022

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич вызван в национальную команду Словении для подготовки к заключительным матчам отбора на ЧМ-2022.

Словенцы сыграют в гостях у словаков в городе Трнава 11 ноября (начало матча – в 21:45 по киевскому времени), а 14 ноября примут Кипр в Стожице (16:00).

За два тура до завершения квалификационного раунда чемпионата мира сборная Словении занимает четвертую позицию в группе Н, набрав 10 очков в 8-ми матчах. Столько же баллов у Словакии, которая опережает команду Вербича по дополнительным показателям.

Недосягаемыми лидерами группы являются сборные России (19 очков) и Хорватии (17).

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В статье: Словения Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Источник:
ФК Динамо Киев

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