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Вербич получил вызов в сборную Словении на решающие матчи отбора на ЧМ-2022
Словенцы сыграют со Словакией и Кипром
Фото: fcdynamo.com
Вингер "Динамо" Беньямин Вербич вызван в национальную команду Словении для подготовки к заключительным матчам отбора на ЧМ-2022.
Словенцы сыграют в гостях у словаков в городе Трнава 11 ноября (начало матча – в 21:45 по киевскому времени), а 14 ноября примут Кипр в Стожице (16:00).
За два тура до завершения квалификационного раунда чемпионата мира сборная Словении занимает четвертую позицию в группе Н, набрав 10 очков в 8-ми матчах. Столько же баллов у Словакии, которая опережает команду Вербича по дополнительным показателям.
Недосягаемыми лидерами группы являются сборные России (19 очков) и Хорватии (17).
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