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Впереди - 1700 километров. Мариуполь отправился на матч с Минаем

Премьер-лига
(2 голосов)

"Азовцы" вновь отправились на дальний выезд

Впереди - 1700 километров. Мариуполь отправился на матч с Минаем

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Во вторник, 2 ноября "Мариуполь" вновь отправился на дальний выезд. Очередной матч регулярного чемпионата азовцы проведут в гостях у ужгородского "Миная".

На автобусе команда преодолеет маршрут Мариуполь-Запорожье. Затем азовцев ждет пересадка на поезд, который и доставит футболистов в "столицу" Закарпатья. В этот раз протяженность маршрута составит около 1700 километров в один конец.

Напомним, матч "Минай" — "Мариуполь" состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард" 6-го ноября. Начало в 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (2)
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Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 15:25
Минаю ближе в чемпионате Вергрии выступать. Если бы не украинские оккупанты.
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0
-1
Alex-696 (Немирів)
02.11.2021 в 15:35
Таких путіноїдних дебілів, як лічильник, не те, що банити, закопувати живцем вартувало б.
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0
0


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