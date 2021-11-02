Впереди - 1700 километров. Мариуполь отправился на матч с Минаем

Во вторник, 2 ноября "Мариуполь" вновь отправился на дальний выезд. Очередной матч регулярного чемпионата азовцы проведут в гостях у ужгородского "Миная".

На автобусе команда преодолеет маршрут Мариуполь-Запорожье. Затем азовцев ждет пересадка на поезд, который и доставит футболистов в "столицу" Закарпатья. В этот раз протяженность маршрута составит около 1700 километров в один конец.

Напомним, матч "Минай" — "Мариуполь" состоится в Ужгороде на стадионе "Авангард" 6-го ноября. Начало в 14:00.