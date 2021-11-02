Тур всех святых, или Предчувствия его не обманули. Акценты зрителя на играх 13-го тура УПЛ

В прошлый раз говорил вам: "Следующий тур имеет несчастливый порядковый номер. Как это скажется на нашем восприятии матчей?". При этом упустил, что сия чертова дюжина еще и совпала с Хэллоуином – довольно нелепым и чуждым нашей природе праздником, в который принято отпугивать нечистую силу, ей же и подражая.

Возможно, это чистой воды совпадение, но я бы назвал тур однозначно худшим в сезоне. На три безальтернативных погрома – три явных образчика нищеты антифутбола. Плюс, я бы сказал, кошки-мышки в Мариуполе и – парадоксально ближе прочих к Ночи Всех Святых – вполне симпатичный матч в Полтаве, завершившийся однако без голов.

Мариуполь – Динамо 2:3

Шахтер – Десна 4:1

Металлист 1925 – Заря 1:6

Ворскла – Черноморец 0:0

Днепр-1 – Минай 4:0

Рух – Александрия 0:0

Ингулец – Верес 0:0

Колос – Львов 0:1

Зрелищность. Любопытно, что здесь в туре не было середины. Пять игр были вполне смотрибельными, остальные три – на редкость невыразительными.

Самой зрелищной посчитаю мариупольскую игру – полтора десятка опасных эпизодов у ворот. Затем, в порядке убывания, идут Киев (где "Шахтер" принимал "Десну"), Днепр, Харьков и Полтава. Обратил бы ваше внимание на то, что все эти поединки прошли с участием команд первой пятерки.

Посреди тура проследовали подряд три ярких унылых примера борьбы друг с другом и с мячом под девизом: "Это какой-то позор". Кропивницкий, Ковалевка, Львов – с каждым разом угнетающее впечатление усиливалось и достигло апогея в игре "Руха" с "Александрией", где было лишь три полумомента на двоих.

Если бы кому-то из зарубежья вздумалось познакомиться с украинским футболом именно в этот момент, думаю, в самом лучшем случае, он переключил бы канал во время второго матча, и третий уже смотреть не стал бы.

А три случая кряду, сами понимаете, крепкая система. Подчеркну: пять из шести ее создателей представляют, как я ее назвал в прошлый раз, буферную зону УПЛ. Которая упорно и последовательно тянет "вышку" ко дну.

Интрига. Раньше всего можно было сушить весла в Днепре – уже на 9-й минуте, когда Гуцуляк открыл счет. Ибо после получаса игры он был уже крупным, а "Минай" все это время безмолвствовал. "Шахтер" упокоил интригу, во второй раз выйдя вперед – Судаков на 26-й минуте. На этом все потуги "Десны", по сути, благополучно и тихо почили.

"Заря", пожалуй, решила вопрос, когда Аллахяр забил третий мяч в начале второго тайма. Удаление Шершеня затем лишь подчеркнуло бесперспективность дальнейшего сопротивления "Металлиста 1925" - без него были бы те же кошки-мышки.

Последний шанс "Ингульца" выиграть на 60-й минуте упустил Ковалев, не сумевший пробить кипера "Вереса" Когута. И да, третий гол "Динамо", забитый Сидорчуком на 68-й, убрал интригу в Мариуполе. Ибо недостаточный для ничьей второй мяч хозяев случился уже под занавес, а больше у них ничего уже и не было, кроме желания.



В Мариуполе уже в ожидании новогодних праздников

Романчук принес выстраданную в Ковалевке победу "Львову" на 83-й минуте. Теоретически, тогда же мог забивать "Руху" Мустафаев, но по-хорошему, повторюсь, настоящих голевых шансов в этом матче не было и у "Александрии". Шо смотрел футбол, шо радио слушал.

А вот Ризнык все-таки спас "Ворсклу" от поражения после удара Цитаишвили, когда шла уже 90-я минута игры.

Логика. "Шахтер" и "Днепр-1" безоговорочно "наиграли" на свои крупные победы. А в три или четыре мяча – какая разница? Как уже было сказано выше, "Александрия" создала лишь несколько полумоментов, поэтому и ее "нулевка" с "Рухом", пожалуй, закономерна.

Сложнее с двумя остальными нашими футбольными шедеврами. Так "Ингулец", по моим подсчетам, на свой гол все-таки "наиграл" - пусть единственный момент "Вереса" и был острее. Да и "Львов" был как-то ощутимо ближе "Колоса" к успеху.

Руководствуясь элементарной логикой, "Динамо" должно было меньше пропускать, а "Заря" - меньше забивать. Но вы меня извините: шесть из шести возможных – и, как говорится, медицина бессильна.

И единственный очевидно нелогичный результат был зафиксирован в Полтаве, где, как по мне, с категорической четкостью смотрелись 2:0 в пользу хозяев поля.

Судейство. В принципе, тут и говорить было бы не о чем, кабы приближающийся Хэллоуин не сыграл злую шутку с болельщиками "Динамо", усмотревшими судейские козни в назначенном на 4-й минуте пенальти в его ворота в Мариуполе. Протер глаза, еще раз пересмотрел, и вынужден был, для очистки совести, обратиться к Юстасу.

"То, что произошло с Сидорчуком – пенальти без вопросов. Сейчас такие ставят, вообще не задумываясь – нечего махать "крыльями". В подтверждение этого могу сказать, что в нынешнем году мы наблюдали бесчисленное количество подобных пенальти в Европе. Поэтому точка и ша.

Но дальше – больше. Образ врага в личине рефери Романова настолько не давал покоя заинтересованным лицам, что они умудрились, извините, примахаться к нему уже практически на ровном месте. Когда оба раза он заканчивал тайм за 4 секунды до истечения официально компенсированного времени.

По Юстасу: 1. "Продолжительность игры определяет ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АРБИТР МАТЧА". 2. См. пункт 1.

При этом он добавил только: "НИГДЕ в правилах не написано, что продлевать время надо на какое-либо стандартное положение. Исключение – только пенальти. И рекомендуется отправить команды в центр, сказав, что время вышло, и пенальти без добивания".

Поэтому сердобольные арбитры, позволяющие довести до конца атаку, поступают так сугубо на свой страх и риск. И я бы еще понял такой "дух игры", если бы речь шла о том, что это может повлиять на исход матча. Но, елки-палки, "Динамо" оба раза ведет в счете. Первый раз оно владеет мячом в центре поля, а второй – вообще на своей половине!

О чем тут вообще говорить? Таки не о чем. Кроме того, уверен, что все последующие предупреждения были сделаны тем, кто переходил на личность судьи – не дожидаясь, пока он объяснит им азбучную истину (что делать, кстати, отнюдь не обязан) – см. пункт 1. Тема таки не стоит выеденного яйца. Но это так – ликбез на будущее.

А тут – спишем на Хэллоуин. Для адекватных и вменяемых любителей футбола – не для фанатов.

Везение. Больше всех в туре Фортуна побеспокоилась о команде из Одессы. Два подряд удара Степанюка в штангу до перерыва, в течение (внимание!) 13 минут дорогого стоят. В частности, это позволило одесситам в Полтаве впервые в сезоне уйти с поля без пропущенного мяча.

Здорово повезло "Ингульцу", когда в ту же стойку его ворот уже на 7-й минуте зарядил Кучеров. Итог поединка с Вересом, как вы знаете, тот же – нули на табло.

И, чисто любопытства ради, отметим обмен ударами в штангу Микитышина и Цыганкова в Мариуполе, при 1:2, в течение 11 минут.

Личности. Согласно моему критерию для исполнителей главных ролей – системности их участия в ключевых эпизодах матча – самой яркой фигурой тура назову Тете из "Шахтера". Вторым станет Гладкий из "Зари" (которому по эффективности, безусловно, равных нет – но эти слова из другой песни). В тройку включу, пожалуй, Судакова ("Шахтер").

Отдельного упоминания здесь заслуживают также днепряне Довбик и Пихаленок, киевляне Цыганков и Сидорчук, Аллахяр и Русин из "Зари" (последний – лучший из вышедших на замену).

Вратари в этом чертовом туре показали себя в целом слабенько. Что позволило выделить из них методом исключения кипера лишь с двумя-тремя стоящими сэйвами – одессита Кучерука. Но на фоне остальных – да, таки самый запомнившийся.

Симпатии. Тройка самых эффектно атакующих будет выглядеть банально: "Шахтер", "Днепр-1", "Динамо". Затем у меня идет "Ворскла", и лишь за нею – "Заря". Имеет смысл повторить: не путайте эффектность с эффективностью, в которой преуспела команда Скрипника. И речь не о качестве голевых моментов – скорее, об их частоте.

Слабейшее звено тура здесь – в очередной раз, "Колос". После дня рождения президента клуба и на глазах у Павелко. Когда за четыре подряд официальных игры команда создает аж один голевой момент (три с половиной матча назад), невольно задаешься вопросом: а может, в консерватории что-то подправить? Или где там у них – в зернохранилище?

Следующий, конечно же, "Рух" - ну совсем недалеко ушел с той же нулевой атакой. И довольно печально смотрелся "Верес": штанга Кучерова в дебюте так и осталась его единственным достижением.

Таблица. "Ворскла" пропустила вперед "Зарю" и позволила догнать себя "Днепру-1". "Александрия" теперь отстает от этой компании на 5 очков и начинает отпускать от себя птицу-тройку, стремящуюся к медалям (о Лиге Европы ни слова).

Отмечу важную победу "Львова", позволившую ему покинуть зону риска, а также ничью команды Мороза, остающейся в обойме борцов "за крышку люка" и несколько отдалившейся от самого дна таблицы, облюбованного "Мариуполем".

Анонсы. Главная вывеска 14-го тура: "Динамо" - "Ворскла". По крайней мере, формально. Игра команды Максимова импонирует, но шансов у нее в Киеве, полагаю, будет не много.

С точки зрения смотрибельности, с интересом ожидаю встречу "Александрии" с "Металлистом 1925" - двух живых команд, которых постигла неудача в прошлом туре.

Если же говорить о пресловутой "игре за шесть очков", то любителям этого жанра рекомендую поединок "Миная" с "Мариуполем", который будет чрезвычайно важным, прежде всего, для азовцев.

Резюмируя же итоги своих впечатлений от тура прошедшего, снова и снова констатирую: в этом сезоне мы пожинаем горькие плоды скороспелого решения о расширении УПЛ.

Увы, этот в спешке возведенный Карфаген уже не будет разрушен. В угоду недальновидному популизму дилетантов-активистов и кровным интересам тех, кто кормится за счет "вышки", он будет "радовать" нас и дальше – дома и в Европе…