Луческу: Накопилось у меня. Вместо того, чтобы выиграть у Мариуполя 5:1, закончили 3:2

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу объяснил, почему после матча УПЛ с "Мариуполем" (3:2) он критиковал своих игроков и арбитра.

"Я был зол из-за того, что не реализовали столько моментов. Накопилось у меня. Вместо того, чтобы выиграть у "Мариуполя" 5:1, закончили 3:2 в конце. Судья еще не дал доиграть, когда мы выходили на пустые ворота. 7 секунд не доиграли, и нормально, что я высказал свое мнение.

Кто играет в футбол, кто тренирует, тот понимает эмоции. Я потом объяснил игрокам. И я был прав по всем этим претензиям", - сказал Луческу.