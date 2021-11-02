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Луческу: Накопилось у меня. Вместо того, чтобы выиграть у Мариуполя 5:1, закончили 3:2
Мирча рассказал, почему позволил себе эмоции в адрес игроков и арбитров
Фото: ФК Динамо Киев
Главный тренер "
"Я был зол из-за того, что не реализовали столько моментов. Накопилось у меня. Вместо того, чтобы выиграть у "Мариуполя" 5:1, закончили 3:2 в конце. Судья еще не дал доиграть, когда мы выходили на пустые ворота. 7 секунд не доиграли, и нормально, что я высказал свое мнение.
Кто играет в футбол, кто тренирует, тот понимает эмоции. Я потом объяснил игрокам. И я был прав по всем этим претензиям", - сказал Луческу.
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