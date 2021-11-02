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Луческу: Накопилось у меня. Вместо того, чтобы выиграть у Мариуполя 5:1, закончили 3:2

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Мирча рассказал, почему позволил себе эмоции в адрес игроков и арбитров

Луческу: Накопилось у меня. Вместо того, чтобы выиграть у Мариуполя 5:1, закончили 3:2

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу объяснил, почему после матча УПЛ с "Мариуполем" (3:2) он критиковал своих игроков и арбитра.

"Я был зол из-за того, что не реализовали столько моментов. Накопилось у меня. Вместо того, чтобы выиграть у "Мариуполя" 5:1, закончили 3:2 в конце. Судья еще не дал доиграть, когда мы выходили на пустые ворота. 7 секунд не доиграли, и нормально, что я высказал свое мнение.

Кто играет в футбол, кто тренирует, тот понимает эмоции. Я потом объяснил игрокам. И я был прав по всем этим претензиям", - сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу ФК Мариуполь Динамо (Киев)
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Источник:
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Комментарии (4)
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walcom (Киев)
02.11.2021 в 17:19
как по мне лучше четыре раза выиграть, чем один 5-1
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0
-1
Счётчик шансов (Полтава)
02.11.2021 в 17:11
Ничего, сегодня злой барсик дупу порвёт 1:5.Барселоне нужны очки.
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0
-1
avatar
walcom (Киев)
02.11.2021 в 17:20
Пук.
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+1
0
unnamed (Cape May)
02.11.2021 в 17:11
Луческу прав. Балаган на поле и непрофессиональное отношение к делу должны наказываться.
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