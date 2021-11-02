Рекомендуем пройти курс о разнообразии - в FARE призывают наказать Беседина за оскорбление ЛГБТ-сообщества

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) прокомментировала слова нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина о людях с нетрадиционной ориентацией.

"Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.

Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием", — сообщили в FARE.