  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рекомендуем пройти курс о разнообразии - в FARE призывают наказать Беседина за оскорбление ЛГБТ-сообщества
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рекомендуем пройти курс о разнообразии - в FARE призывают наказать Беседина за оскорбление ЛГБТ-сообщества

Премьер-лига
(1 голосов)

Кажется, Артем наговорил на проблемы

Рекомендуем пройти курс о разнообразии - в FARE призывают наказать Беседина за оскорбление ЛГБТ-сообщества

Фото: 1927.kiev.ua

Новина українською

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) прокомментировала слова нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина о людях с нетрадиционной ориентацией.

"Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.

Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием", — сообщили в FARE.

Читайте такжеБеседин - о гей-парадах: Не хочу, чтобы мой сын смотрел на п@@@@сов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport-express.ru

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
magnum power (БОМЖ)
02.11.2021 в 17:30
в будущем идеальном мире будут жить бесполые "оно" с небелым цветом кожи.
Ответить
+1
0
Footballers (Умань)
02.11.2021 в 17:26
Людину з нормальною орієнтацією треба покарати,тільки так.І заставити прасіть пращєнія в підарів
Ответить
+2
0
chastener
02.11.2021 в 17:25
Оно дурное и больное, FARE не стоит обращать внимание на этого имбецила.
Ответить
0
-1
avatar
walcom (Киев)
02.11.2021 в 17:24
кацики из спорт экспресса настучали))
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...