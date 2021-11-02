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Рекомендуем пройти курс о разнообразии - в FARE призывают наказать Беседина за оскорбление ЛГБТ-сообщества
Кажется, Артем наговорил на проблемы
Фото: 1927.kiev.ua
Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) прокомментировала слова нападающего
"Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре.
Мы бы рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии — узнать больше о людях, которые его окружают, в качестве образовательной меры вместе с дисциплинарным наказанием", — сообщили в FARE.
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