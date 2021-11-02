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Пятов - о работе на ТВ: Если будет получаться и это будет интересно людям – почему нет?
После завершения карьеры Андрей может уйти в медийную сферу
Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал
"Это вызов для меня. Много комплексов было, но, наверное, это преувеличение. Думал, что не умею петь, плюс еще и зрители, такой звездный состав детективов. Но один человек мне помог, и я преодолел этот страх", – рассказал Пятов
Также кипер отметил, что после окончания спортивной карьеры он мог бы пойти на ТВ.
"Никогда не говори "никогда", все возможно. Я открываю что-то новое для себя. Занимаюсь с медиакоучем дикцией, речью. Если у меня будет получаться и это будет интересно людям – почему нет?" – добавил он.
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