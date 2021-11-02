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Пятов - о работе на ТВ: Если будет получаться и это будет интересно людям – почему нет?

Премьер-лига
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После завершения карьеры Андрей может уйти в медийную сферу

Пятов - о работе на ТВ: Если будет получаться и это будет интересно людям – почему нет?

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал свое выступление на шоу "Маска" на телеканале "Украина".

"Это вызов для меня. Много комплексов было, но, наверное, это преувеличение. Думал, что не умею петь, плюс еще и зрители, такой звездный состав детективов. Но один человек мне помог, и я преодолел этот страх", – рассказал Пятов

Также кипер отметил, что после окончания спортивной карьеры он мог бы пойти на ТВ.

"Никогда не говори "никогда", все возможно. Я открываю что-то новое для себя. Занимаюсь с медиакоучем дикцией, речью. Если у меня будет получаться и это будет интересно людям – почему нет?" – добавил он.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Украина

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