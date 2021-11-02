Пятов - о работе на ТВ: Если будет получаться и это будет интересно людям – почему нет?

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал свое выступление на шоу "Маска" на телеканале "Украина ".

"Это вызов для меня. Много комплексов было, но, наверное, это преувеличение. Думал, что не умею петь, плюс еще и зрители, такой звездный состав детективов. Но один человек мне помог, и я преодолел этот страх", – рассказал Пятов

Также кипер отметил, что после окончания спортивной карьеры он мог бы пойти на ТВ.