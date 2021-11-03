Неудержимый Аллахяр, красно-черная стена Вереса. Символическая сборная октября по версии UA-Футбол

Вот уже несколько дней, как мы живем в ноябре 2021-го. А значит, самое время подводить итоги октября, составив символическую сборную. Во второй месяц осени вошло сразу четыре тура - с 10-го по 13-й. За это время мы увидели, как несколько очень красочных разгромов, так и жуткие нулевки, из-за которых хотелось плакать.

Схема для нашей команды - 3-4-3. Снова выбираем современную расстановку.

Вратарь - Богдан Когут, "Верес"

360 минут, 4 сухих матча

Статистика - космос. Капитан ровенчан очень сильно старался, чтобы его команда ни разу не проиграла в октябре. "Верес" добыл две победы и дважды сыграл вничью, а Когут ни разу не пропустил. В этом месяце у Богдана не было конкуренции.

Правый центральный защитник - Сергей Яворский, "Ворскла"

336 минут

32-летний центрбек был, как обычно, хорош. Полтавчане на время потеряли много бойцов из-за коронавируса, но Яворский оставался на своем месте всегда, отрабатывая за себя, и за остальных. Он даже забил, правда в кубковом матче, который мы в расчет не берем. Но и октябрь в УПЛ Сергей может занести себе в актив.

Центральный защитник - Ярослав Мартынюк, "Рух"

270 минут

Еще один опытный игрок, который помог команде не провалиться в тяжелое время. "Рух", в отличие от многих, провел не четыре, а три матча, и ни в одном из них не проиграл. Более того, две игры закончились без пропущенных, за что можно благодарить капитана Мартынюка. Прирожденный опорник неплохо вжился в роль защитника, и, вполне возможно, продолжит там играть.

Левый центральный защитник - Игорь Снурницын, "Заря"

253 минуты

Неожиданный игрок в нашей команде, не так ли? Начав сезон, как твердый футболист запаса, 21-летний центрбек получил свой шанс и полностью оправдал доверие коуча. Снурницын закрывает сейчас левую бровку, и даже несмотря на возвращение Рейса, остается у Скрипника выбором на этой позиций. Серьезный скачок для молодого футболиста.

Правый латераль - Тете, "Шахтер"

186 минут, четыре гола, одна голевая

Не совсем привычная позиция для бразильца, однако, учитывая его работоспособность в последний месяц, он точно справится с задачей. В трех из четырех игр 14-й номер выходил на замену и каждый раз усилял игру. Он забивает в трех турах подряд, ассистирует партнерам и играет на команду. ТОП.

Центральный полузащитник - Сергей Сидорчук, "Динамо"

219 минут, два гола, одна голевая

30-летний капитан чемпиона Украины стабильно провел последний месяц в УПЛ. Его выход в игре против "Днепра-1" изменил ход матча в лучшую сторону, а против "Мариуполя" Сидорчук отметился дублем. Ярко и стильно. Это точно тянет на место в нашей команде.

Центральный полузащитник - Дмитрий Крыськив, "Металлист 1925"

352 минуты, один гол, две голевые

Юный стержень "Металлиста 1925" на одном дыхании провел октябрь. По крайней мере, так было до последней игры с "Зарей" и до тех самых 1:6. Но в таком фиаско нельзя винить одного хавбека, который проделал хороший путь в октябре. На его счету гол и две голевые, а также серьезный вклад в успешную серию команды Кривенцова, которая недавно была зафиксирована.

Левый латераль - Геннадий Пасич, "Верес"

264 минуты, две голевые передачи

Если Богдан Когут - лучший среди всех игроков "Вереса", то Пасич - ключевой из полевых. На Геннадии огромное количество работы, причем как в атаке, так и в обороне. Крайний полузащитник с ней прекрасно справляется, параллельно с этим, помогая отличаться партнерам. В октябре "Верес" забил трижды - две голевые на счету именно Геннадия.

Правый нападающий - Аллахяр, "Заря"

326 минут, три гола

Безальтернативно - лучший игрок луганчан. В трех последних матчах, два из которых выпали на украинский чемпионат, 20-летний иранец отличился четырьмя голами. Он забил победный "Колосу", он дважды забил "Металлисту 1925". После громкого фиаско против "Шахтера", команда Скрипника идет без потерь. Во многом, благодаря Аллахяру.

Центральный нападающий - Лукас Рангел, "Ворскла"

360 минут, три гола, одна голевая

Пока Руслан Степанюк вспоминает, как забивать, летний новичок полтавчан продолжает тащить команду в атаке. Из пяти голов "Ворсклы" в октябре, четыре прошли при участии Рангеля. Бразилец забивал сам, бразилец помогал товарищам. А ведь Лукас мог забить и больше, если бы не тратил попросту свои моменты против "Черноморца". Их у него было в достатке.

Левый нападающий - Фернандо, "Шахтер"

155 минут, три гола, одна голевая

Пока Траоре травмирован, Мораес набирает форму, а Сикан ищет игровые минуты, Фернандо остается чуть ли не единственным выбором де Дзерби на позиции нападающего. В УПЛ 22-летний бразилец справляется. Его скорость помогла ему выдать феерию против "Зари", его удар в касание окончательно добил "Десну". Кто знает, реализуй он лучше свои моменты, сколько бы голов он бы еще наклепал за эти игры.

Тренер - Роберто де Дзерби, "Шахтер"

До последнего тура шла борьба между синьором де Дзерби и Валерием Кривенцовым. Но фиаско со счетом 1:6 выбросило украинца из гонки, заставив нас сделать выбор в пользу итальянца. А как может быть иначе? "Динамо", "Заря", "Ворскла", "Десна". Октябрь был непростым месяцем для "горняков", но они взяли 10 из 12, забили 12, пропустили два. Круто, не так ли? Теперь осталось перенести эти перформансы на Лигу Чемпионов.