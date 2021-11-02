Де Дзерби: Ситуация с контрактом Дентиньо еще не решена

Главный тренер " Шахтер а" Роберто Де Дзерби перед матчем с "Реалом" в ЛЧ высказался о ситуации с контрактом форварда горняков Дентиньо.

"Дентиньо прилетел из Киева сюда (в Мадрид), возможно, и будет играть, но я пока не определил стартовый состав. Буду принимать решение завтра. Может быть, он сыграет с первых минут, может быть, на замене.

Теперь по поводу контракта. Траоре получил тяжелую травму и выбыл надолго, что создало нам сложности. Однако ситуация с тем, продлевать Дентиньо контракт или нет, еще не решена", - сказал де Дзерби.