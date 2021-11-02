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Де Дзерби: Ситуация с контрактом Дентиньо еще не решена
Останется ли форвард в Шахтере, остается неясным
Главный тренер "
"Дентиньо прилетел из Киева сюда (в Мадрид), возможно, и будет играть, но я пока не определил стартовый состав. Буду принимать решение завтра. Может быть, он сыграет с первых минут, может быть, на замене.
Теперь по поводу контракта. Траоре получил тяжелую травму и выбыл надолго, что создало нам сложности. Однако ситуация с тем, продлевать Дентиньо контракт или нет, еще не решена", - сказал де Дзерби.
Отметим, что некоторые источники давали информацию, что контракт Дентиньо с "Шахтером" истекает 8 ноября. По информации Тransfermarkt, соглашение рассчитано до конца 2021 года.
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