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Дентиньо: Мой контракт с Шахтером заканчивается 31 января, я открыт для предложений

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец рассказал, что его контракт с Шахтером заканчивается 31 января

Дентиньо: Мой контракт с Шахтером заканчивается 31 января, я открыт для предложений

shakhtar.com

Новина українською

Форвард Шахтера Дентиньо перед матчем ЛЧ с Реалом несколько прояснил ситуацию со своим контрактом.

- Вы находитесь в Украине с 2011 года. Наверное, вы уже наполовину украинец?

- Это да, но у меня осталось всего несколько дней по контракту! Он заканчивается 31 января.

- И что дальше?

- Ну, я не знаю. Я открыт для предложений (смеется).

- Как насчет Испании?

- Возможно. Если я сыграю еще одну хорошую игру против Реала... Если сыграю (смеется). Я был бы не против.

- На вашей свадьбе присутствовал Роналдо (бразилец, владелец Вальядолида - прим).

- Да это мой хороший друг. Он очень важный человек в моей жизни. Он очень помог мне в Коринтиансе, за что я ему очень благодарен. Мы много общаемся. Он относится ко мне как к сыну.

- Значит, так как ваш контракт с Шахтером заканчивается он должен пригласить вас в Вальядолид.

- Точно. Надеюсь увижу его в Мадриде, и так как до завершения контракта осталось немного, мы это обсудим (смеется).

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
Marca

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