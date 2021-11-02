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Дентиньо: Мой контракт с Шахтером заканчивается 31 января, я открыт для предложений
Бразилец рассказал, что его контракт с Шахтером заканчивается 31 января
shakhtar.com
Форвард
- Вы находитесь в Украине с 2011 года. Наверное, вы уже наполовину украинец?
- Это да, но у меня осталось всего несколько дней по контракту! Он заканчивается 31 января.
- И что дальше?
- Ну, я не знаю. Я открыт для предложений (смеется).
- Как насчет Испании?
- Возможно. Если я сыграю еще одну хорошую игру против Реала... Если сыграю (смеется). Я был бы не против.
- На вашей свадьбе присутствовал Роналдо (бразилец, владелец Вальядолида - прим).
- Да это мой хороший друг. Он очень важный человек в моей жизни. Он очень помог мне в Коринтиансе, за что я ему очень благодарен. Мы много общаемся. Он относится ко мне как к сыну.
- Значит, так как ваш контракт с Шахтером заканчивается он должен пригласить вас в Вальядолид.
- Точно. Надеюсь увижу его в Мадриде, и так как до завершения контракта осталось немного, мы это обсудим (смеется).
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