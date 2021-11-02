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"Это были худшие месяцы в моей карьере" - Витао рассказал о непростой адаптации в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразильцу было непросто

"Это были худшие месяцы в моей карьере" - Витао рассказал о непростой адаптации в Шахтере

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Витао рассказал о своей непростой адаптации в Украине после перехода в донецкий клуб в 2019 году.

- Каково было приехать в Украину в 19 лет?

- Не буду врать, это было очень тяжело. Другой, сложный язык, а я всегда был очень коммуникабельный парнем. Это были худшие месяцы в моей карьере. Огромная квартира, где я был один, когда возвращался домой с тренировки...

- А как же остальные бразильцы?

- Все они женаты и с семьями.

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В статье: Шахтер (Донецк) Витао
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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djeff2015 (Запорожье)
03.11.2021 в 00:08
почему клуб для адаптации не предоставил "дежурную жену"?
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 00:04
Так ты и сейчас не особо демонстрируешь уровень. Походу ты ещё в адаптации...
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Виталий1981 (Україна)
02.11.2021 в 23:55
Очень содержательное интервью. Спасибо.
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