"Это были худшие месяцы в моей карьере" - Витао рассказал о непростой адаптации в Шахтере

Защитник " Шахтера " Витао рассказал о своей непростой адаптации в Украине после перехода в донецкий клуб в 2019 году.

- Каково было приехать в Украину в 19 лет?

- Не буду врать, это было очень тяжело. Другой, сложный язык, а я всегда был очень коммуникабельный парнем. Это были худшие месяцы в моей карьере. Огромная квартира, где я был один, когда возвращался домой с тренировки...

- А как же остальные бразильцы?

- Все они женаты и с семьями.