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"Это были худшие месяцы в моей карьере" - Витао рассказал о непростой адаптации в Шахтере
Бразильцу было непросто
shakhtar.com
Защитник "
- Каково было приехать в Украину в 19 лет?
- Не буду врать, это было очень тяжело. Другой, сложный язык, а я всегда был очень коммуникабельный парнем. Это были худшие месяцы в моей карьере. Огромная квартира, где я был один, когда возвращался домой с тренировки...
- А как же остальные бразильцы?
- Все они женаты и с семьями.
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Источник:AS
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Комментарии (3)
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djeff2015 (Запорожье)
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