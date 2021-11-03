СМИ: Заря ведет переговоры с Фенербахче о продлении аренды Аллахьяра

"Заря" ведет переговоры с турецким "Фенербахче" о продлении аренды нападающего Аллахьяра Сайядманеша, сообщает Zaryalg.com.

Нынешнее арендное соглашение иранца рассчитано до конца 2021 года, но луганчане надеются сохранить игрока до окончания сезона 2021/22. Условия те же — аренда с правом выкупа.

Аллахьяр перешел в "Зарю" осенью 2020 года. За это время он провел за луганский клуб 43 матча и забил 13 мячей.

Напомним, уже завтра, 4 ноября "Заря" сыграет против софийского "ЦСКА" в Лиге конференций. Игра пройдет в Запорожье и начнется в 19:45.