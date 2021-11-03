Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Заря ведет переговоры с Фенербахче о продлении аренды Аллахьяра
Луганчане надеются сохранить игрока до окончания сезона
Фото: ФК Заря Луганск
"Заря" ведет переговоры с турецким "Фенербахче" о продлении аренды нападающего Аллахьяра Сайядманеша, сообщает Zaryalg.com.
Нынешнее арендное соглашение иранца рассчитано до конца 2021 года, но луганчане надеются сохранить игрока до окончания сезона 2021/22. Условия те же — аренда с правом выкупа.
Аллахьяр перешел в "Зарю" осенью 2020 года. За это время он провел за луганский клуб 43 матча и забил 13 мячей.
Напомним, уже завтра, 4 ноября "Заря" сыграет против софийского "ЦСКА" в Лиге конференций. Игра пройдет в Запорожье и начнется в 19:45.
Популярное сейчас
- Луческу: Мы хорошо сыграли с Барселоной и заслуживали ничью
- Роналду – повелитель последних минут. ВИДЕО, как МЮ дважды спасался в матче ЛЧ с Аталантой в конце таймов
- ЛЧ. Динамо - Барселона 0:1. Хорошая попытка, но нет
- Судейский эксперт назвал непрофессиональным решение Романова назначить пенальти в ворота Динамо
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО