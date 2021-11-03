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СМИ: Заря ведет переговоры с Фенербахче о продлении аренды Аллахьяра

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане надеются сохранить игрока до окончания сезона

СМИ: Заря ведет переговоры с Фенербахче о продлении аренды Аллахьяра

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

"Заря" ведет переговоры с турецким "Фенербахче" о продлении аренды нападающего Аллахьяра Сайядманеша, сообщает Zaryalg.com.

Нынешнее арендное соглашение иранца рассчитано до конца 2021 года, но луганчане надеются сохранить игрока до окончания сезона 2021/22. Условия те же — аренда с правом выкупа.

Аллахьяр перешел в "Зарю" осенью 2020 года. За это время он провел за луганский клуб 43 матча и забил 13 мячей.

Напомним, уже завтра, 4 ноября "Заря" сыграет против софийского "ЦСКА" в Лиге конференций. Игра пройдет в Запорожье и начнется в 19:45.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Аллахяр
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (4)
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Саня Лиман (Днепр)
03.11.2021 в 11:51
Ждут деньги за єврокубки по весні.
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0
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royalstas (Вінниця)
03.11.2021 в 11:37
Не вірю хіба що уже без права викупу.
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0
0
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ascent (Луксор)
03.11.2021 в 11:36
Почему сразу не выкупают?
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0
0
fonj82 (Луганск)
03.11.2021 в 12:16
Цена для клуба, равна годовому бюджету клуба.
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0
0


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