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Стал известен срок нового контракта игрока молодежной сборной Украины с Шахтером

Премьер-лига
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(1 голосов)

Футболист завоевал доверие главного тренера

Стал известен срок нового контракта игрока молодежной сборной Украины с Шахтером

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" объявил о переподписании полузащитника Артем Бондаренко без каких-либо деталей.

По данным источника, 21-летний футболист продлил контракт с донецким клубом до 30 июня 2023 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до середины 2022 года.

Бондаренко находится в системе "Шахтера" с конца 2016 года. В нынешнем сезоне на счету хавбека два матча за главную команду клуба, еще в трех поединках он оставался в запасе. Ранее уроженец Черкасс выступал на правах аренды за "Мариуполь".

За молодежную сборную Украины Бондаренко провел 11 матчей.

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В статье: Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.11.2021 в 13:39
Деталі - це заробітна платня. А цього немає.
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