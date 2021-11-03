Стал известен срок нового контракта игрока молодежной сборной Украины с Шахтером

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" объявил о переподписании полузащитника Артем Бондаренко без каких-либо деталей.

По данным источника, 21-летний футболист продлил контракт с донецким клубом до 30 июня 2023 года. Предыдущее соглашение было рассчитано до середины 2022 года.

Бондаренко находится в системе "Шахтера" с конца 2016 года. В нынешнем сезоне на счету хавбека два матча за главную команду клуба, еще в трех поединках он оставался в запасе. Ранее уроженец Черкасс выступал на правах аренды за "Мариуполь".

За молодежную сборную Украины Бондаренко провел 11 матчей.

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