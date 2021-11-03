Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире SportArenaTV рассказал, когда Самба Диалло может попасть в основную команду киевлян.

"Если он будет прогрессировать и хорошо играть, естественно, что он будет в первой команде", - сказал Луческу.

Напомним, 18-летний форвард вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров турнира. На счету сенегальца пять голов в четырех матчах Юношеской лиги УЕФА.