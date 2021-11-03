Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо
Сенегалец возглавляет рейтинг лучших бомбардиров турнира
Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире SportArenaTV рассказал, когда Самба Диалло может попасть в основную команду киевлян.
"Если он будет прогрессировать и хорошо играть, естественно, что он будет в первой команде", - сказал Луческу.
Напомним, 18-летний форвард вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров турнира. На счету сенегальца пять голов в четырех матчах Юношеской лиги УЕФА.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:SportArena
Популярное сейчас
- Попытка повзрослеть обернулась для Динамо ничем. В матче с Барсой были возможности, но не было смелости
- Актер без Оскара. Врач симулировал удар игрока соперника в матче Второй лиги
- Луческу: Мы хорошо сыграли с Барселоной и заслуживали ничью
- Сидорчук дал, Сидорчук забрал. Мариуполь - Динамо 2:3
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- Роналду вышел на первое место среди самых высокооплачиваемых звезд в инстаграме. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cherkasskiy (Черкаси)
03.11.2021 в 16:03
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
03.11.2021 в 15:19
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...