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Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Сенегалец возглавляет рейтинг лучших бомбардиров турнира

Луческу рассказал, когда Самба Диалло попадет в основную команду Динамо

Фото: Динамомания/ Автор - Yulia Perekopaiko

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в эфире SportArenaTV рассказал, когда Самба Диалло может попасть в основную команду киевлян.

"Если он будет прогрессировать и хорошо играть, естественно, что он будет в первой команде", - сказал Луческу.

Напомним, 18-летний форвард вышел на первое место в рейтинге лучших бомбардиров турнира. На счету сенегальца пять голов в четырех матчах Юношеской лиги УЕФА.

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В статье: Мирча Луческу Динамо U-19 (Киев) Самба Диалло
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Источник:
SportArena

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Комментарии (2)
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Cherkasskiy (Черкаси)
03.11.2021 в 16:03
У Диало контракт до лета. Не факт что с такой игрой он захочет его продлевать.
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ascent (Луксор)
03.11.2021 в 15:19
Так, а где же ответ на "КОГДА"?
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