  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину

Премьер-лига
(3 голосов)

Александр Поворознюк ответил на высказывание известного комментатора

Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк ответил на высказывания комментатора телеканала "Футбол 1/23" Виктора Вацко.

Напомним, журналист после матча с "Вересом" (0:0) заявил, что петровскому клубу нужно сняться с УПЛ или поменяться местами с "Металлистом".

"На телеканале "Футбол" хотят, чтобы вообще была одна команда в Украине? Это ясно. Хотел бы пожелать Вацко не говорить о клубах. Пусть попытается хотя бы одну копейку вложить в определенный клуб и посмотрит, как эта ответственность давит.

Как он бы играл, если бы финансировал клубы? А еще лучше, я бы ему пожелал взять дуст, намазать лысину и потом есть два варианта: либо волосы отрастут, либо другие мысли в голову придут", - сказал Поворознюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виктор Вацко Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Ингулец

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (5)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
armik (Киев)
03.11.2021 в 15:48
Не надо так резко реагировать на пьяный бред вацка.Ну, начистить морду достаточно.Хоть умнее он не станет.Алкоголь необратимо действует на серое вещество
Ответить
+1
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
03.11.2021 в 16:09
У Леона достойный ученик)
Ответить
0
0
danikrom (Львів)
03.11.2021 в 15:43
цей жирний агроном ,щось берега поплутав... На особистості переходить,не контролює слова..
Ответить
+1
-2
football_soccer (Украина)
03.11.2021 в 15:49
по части бреда и не контролирования слов Вацко впереди всех в нашем футболе
Ответить
+1
-1
avatar
tolina-ystas (Краматорск)
03.11.2021 в 15:36
Ну такую дурь не обязательно публиковать.
Ответить
+4
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...