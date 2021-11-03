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Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину
Александр Поворознюк ответил на высказывание известного комментатора
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк ответил на высказывания комментатора телеканала "Футбол 1/23" Виктора Вацко.
Напомним, журналист после матча с "Вересом" (0:0) заявил, что петровскому клубу нужно сняться с УПЛ или поменяться местами с "Металлистом".
"На телеканале "Футбол" хотят, чтобы вообще была одна команда в Украине? Это ясно. Хотел бы пожелать Вацко не говорить о клубах. Пусть попытается хотя бы одну копейку вложить в определенный клуб и посмотрит, как эта ответственность давит.
Как он бы играл, если бы финансировал клубы? А еще лучше, я бы ему пожелал взять дуст, намазать лысину и потом есть два варианта: либо волосы отрастут, либо другие мысли в голову придут", - сказал Поворознюк.
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