Президент Ингульца: Пожелал бы Вацко взять дуст и намазать лысину

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк ответил на высказывания комментатора телеканала "Футбол 1/23" Виктора Вацко.

Напомним, журналист после матча с "Вересом" (0:0) заявил, что петровскому клубу нужно сняться с УПЛ или поменяться местами с "Металлистом".

"На телеканале "Футбол" хотят, чтобы вообще была одна команда в Украине? Это ясно. Хотел бы пожелать Вацко не говорить о клубах. Пусть попытается хотя бы одну копейку вложить в определенный клуб и посмотрит, как эта ответственность давит.

Как он бы играл, если бы финансировал клубы? А еще лучше, я бы ему пожелал взять дуст, намазать лысину и потом есть два варианта: либо волосы отрастут, либо другие мысли в голову придут", - сказал Поворознюк.