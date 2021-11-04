Цыганков, Аллахяр, Довбик и другие. Выберите лучший гол октября VBET Лиги

Титульный спонсор Украинской Премьер-лиги компания VBET совместно с UA-Футбол запускает голосование за лучший гол месяца, забитый в матчах VBET Лиги. Мы выбрали пять претендентов, которые собирали больше зрительских симпатий во время голосований за гол тура. А у вас есть возможность проголосовать за лучший из лучших. Итак, наши претенденты:

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик , заработав себе репутацию на Евро, продолжает раскрываться уже в рамках VBET Лиги. Он навязал серьезную конкуренцию главным бомбардирам чемпионата, при этом его голы, как правило, выглядят весьма эффектно. Чего стоит только удар почти с нулевого угла в матче десятого тура против ФК "Львов"!

Философия "Шахтера" – побеждать красиво. Яркий футбол в большинстве своем обеспечивают легионеры, но после травмы Лассины Траоре свои шансы получает чемпион мира среди молодежи Даниил Сикан . И он пытается их не упускать, регулярно огорчая вратарей команд-соперниц. В 11 туре Даниил внес свой вклад в разгром "Зари" и при этом доказал, что и украинские форварды умеют действовать нестандартно. В наш конкурс попадает его гол пяткой

Лидер "Динамо" Виктор Цыганков в рекомендациях уже не нуждается – он является полноценной звездой национального масштаба. Это он подтверждает яркой и результативной игрой. В 12-м туре Виктор сделал все для того, чтобы сломить сопротивление "Днепра-1". Фирменное смещение с фланга и удар в дальний угол – почерк мастера

Еще один динамовец в нашем рейтинге. Сергей Сидорчук в высшем дивизионе выступает с 2009 года, но только 30 октября 2021 года он впервые оформил дубль. При этом второй гол в ворота "Мариуполя" был нетипичным для Сергея – после его удара на технику с нерабочей левой ноги мяч полетел по идеальной траектории в девятку

Наконец Аллахяр Саядманеш , особенно выделявшийся в октябре в составе луганской "Зари". Апогеем ярких выступлений стала игра против "Металлиста 1925". Прежде чем мощно выстрелить в верхний угол, иранский форвард пятой отдал пас на Гладкого и сразу начал движение в свободную зону. Отметим и Александра, который идеально ассистировал партнеру – без него эта комбинация не была бы такой красивой

Итак, претенденты известны. Теперь выбор за вами. Проголосовать за лучший, по вашему мнению, гол октября в VBET Лиге вы можете по ссылке >>> Голосование продлится до 9-го ноября.