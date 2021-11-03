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Остап Маркевич: В команде есть изменения к лучшему

Премьер-лига
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в субботу Мариуполь сыграет с Минаем

Остап Маркевич: В команде есть изменения к лучшему

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился ожиданиями от матча 14-го тура УПЛ с "Минаем".

"Хотим взять очки за счет, наверное, наших сильных свойств - скорость, маневренность. Естественно, я не могу выдавать все секреты. В команде есть изменения к лучшему", — сказал Маркевич.

Напомним, что матч "Минай" - "Мариуполь" состоится 6 ноября. Старт поединка запланирован на 14:00.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич ФК Минай
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Источник:
ТК Футбол

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