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"Я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь", - Степаненко рассказал, почему продлил контракт с Шахтером

Премьер-лига
(2 голосов)

Тарас не захотел менять клуб

"Я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь", - Степаненко рассказал, почему продлил контракт с Шахтером

shakhtar.com

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о подписании нового контракта с клубом.

"У меня всегда были здоровые амбиции, всегда было желание двигаться вперед и развиваться. И я всегда это делал в "Шахтере". Каждый тренер, который приходил, давал что-то новое, а я старался расти вместе с командой и клубом.

Конечно, я хотел попробовать уровень европейского футбола. Но я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь, я провел столько времени в клубе, отдал ему частичку себя. Поэтому, я посоветовался с друзьями, с семьей, и решил, что для меня и для них будет лучше, если я останусь дома", - сказал Степаненко.

Напомним, что новое соглашение Тараса рассчитано до лета 2024 года.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (2)
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СашаXM (Хмельницкий)
03.11.2021 в 17:46
игрок-пас на 2метра ... и у нас 90% такой опорной зоны, того так и страдаем с командами-автобусами
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ПетроФ (Луцьк)
03.11.2021 в 17:20
був би ти комусь потрібний, давно би вже грав би за бугром.
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