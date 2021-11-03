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"Я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь", - Степаненко рассказал, почему продлил контракт с Шахтером
Тарас не захотел менять клуб
shakhtar.com
Полузащитник "
"У меня всегда были здоровые амбиции, всегда было желание двигаться вперед и развиваться. И я всегда это делал в "Шахтере". Каждый тренер, который приходил, давал что-то новое, а я старался расти вместе с командой и клубом.
Конечно, я хотел попробовать уровень европейского футбола. Но я уже 12 лет в клубе, дети растут, моя семья здесь, я провел столько времени в клубе, отдал ему частичку себя. Поэтому, я посоветовался с друзьями, с семьей, и решил, что для меня и для них будет лучше, если я останусь дома", - сказал Степаненко.
Напомним, что новое соглашение Тараса рассчитано до лета 2024 года.
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