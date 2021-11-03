Беседин: После полученной на Евро травмы звонил Зеленский. Поддержал чисто по-человечески

Форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин рассказал о своей травме, которую он получил в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции (2:1).

"Это все очень трудно, на самом деле. Первое время еще более-менее, когда пишут, звонят, поддерживают. Неделя, потом раз – будто телефон поменял, симку вытащил. Все, нет Беседина – он лечится.

Вот эта мысль такая, но я ее воспринимаю: "Ах, вот так вот, да? Значит, быстрее восстановлюсь". Оно даже подстегивает. Неделя, все набирали – и президент, и Владимир Зеленский. Говорил, чтобы не расстраивался, что я сделал большой вклад в победу. Поддержал чисто по-человечески.

Сейчас я уже откинул костыли – хожу без них, начал работать на базе с реабилитологом. Уже можно приступать к нагрузкам побольше. До этого я летал к врачу в Барселону, он говорил, что еще надо походить на костылях, чтобы нога получше зажила.

Делал, что можно было делать в домашних условиях. Сейчас тренируюсь на базе – тьху, тьху, тьху, идет все хорошо", - сказал Беседин.