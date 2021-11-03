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Источник: Заря хочет обменять Кочергина на Аллахьяра

Премьер-лига
(1 голосов)

В свете ситуации, был бы неплохой вариант

Источник: Заря хочет обменять Кочергина на Аллахьяра

Новина українською

Луганская "Заря" хочет оставить в своем составе иранского нападающего Аллахьяра, права на которого принадлежат "Фенербахче".

Как сообщает турецкий журналист и телеведущий Ахмет Конанч, луганчане сделали предложение "Фенербахче" по обмену нападающего Аллахьяра, который выступает за "Зарю" на правах аренды, на полузащитника Владислава Кочергина.

Напомним, что на данный момент Кочергин находится в дубле команды, так как не хочет продлевать контракт с "Зарей".

Соглашение между Кочергиным и "Зарей" истекает следующим летом, что может существенно снизить его цену при обмене.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Владислав Кочергин Аллахяр
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Комментарии (6)
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Андрей(Киев) (Киев)
03.11.2021 в 22:52
На данный момент это лучший выход из сложившейся ситуации,но нужен ли Влад Фенеру.
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Viktor Ivanjvich
03.11.2021 в 22:50
для Зари отличный вариант- а вот что с этого будут иметь турки?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.11.2021 в 22:37
Отличный вариант
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
03.11.2021 в 21:57
Как вариант. К сожалению, Кача, даже с учетом особенностей геллеровского дурдома, откровенно иблует
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+1
0
Соколов (Никополь)
03.11.2021 в 21:40
Они реально гонят ? Футболиста обменять на полено ?
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0
-4
Андрей(Киев) (Киев)
03.11.2021 в 22:50
Сейчас не о тебе речь"полено".
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0
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