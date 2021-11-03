Источник: Заря хочет обменять Кочергина на Аллахьяра

Луганская " Заря " хочет оставить в своем составе иранского нападающего Аллахьяра, права на которого принадлежат "Фенербахче".

Как сообщает турецкий журналист и телеведущий Ахмет Конанч, луганчане сделали предложение "Фенербахче" по обмену нападающего Аллахьяра, который выступает за "Зарю" на правах аренды, на полузащитника Владислава Кочергина.

Напомним, что на данный момент Кочергин находится в дубле команды, так как не хочет продлевать контракт с "Зарей".

Соглашение между Кочергиным и "Зарей" истекает следующим летом, что может существенно снизить его цену при обмене.