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Дентиньо: Я сам не до конца понимаю ситуацию с контрактом. Клуб мне еще ничего не говорил
Одно известно - контракт скоро заканчивается
shakhtar.com
Форвард "
"Если что, даже я не до конца понимаю ситуацию. Поэтому нужно постараться оставаться со свежей головой, уважать партнеров по команде, клуб, быть профессионалом, которым я всегда являлся. Нужно помогать "Шахтеру" наилучшим образом даже понимая, что мой контракт заканчивается.
Я на самом деле очень счастлив, очень красивая история, много титулов, уверен, что я помогал клубу. Посмотрим, что будет, клуб мне еще ничего не говорил.
Мои решающие голы? Я всегда старался сделать что-то крутое, всегда забивал голы, когда была возможность. На поле я должен делать то, что умею", – сказал Дентиньо.
Напомним, что недавно футболист сообщил, что
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