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Дентиньо: Я сам не до конца понимаю ситуацию с контрактом. Клуб мне еще ничего не говорил

Премьер-лига
(1 голосов)

Одно известно - контракт скоро заканчивается

Дентиньо: Я сам не до конца понимаю ситуацию с контрактом. Клуб мне еще ничего не говорил

shakhtar.com

Новина українською

Форвард "Шахтера" Дентиньо перед матчем ЛЧ с "Реалом" высказался о ситуации со своим контрактом.

"Если что, даже я не до конца понимаю ситуацию. Поэтому нужно постараться оставаться со свежей головой, уважать партнеров по команде, клуб, быть профессионалом, которым я всегда являлся. Нужно помогать "Шахтеру" наилучшим образом даже понимая, что мой контракт заканчивается.

Я на самом деле очень счастлив, очень красивая история, много титулов, уверен, что я помогал клубу. Посмотрим, что будет, клуб мне еще ничего не говорил.

Мои решающие голы? Я всегда старался сделать что-то крутое, всегда забивал голы, когда была возможность. На поле я должен делать то, что умею", – сказал Дентиньо.

Напомним, что недавно футболист сообщил, что его контракт с клубом рассчитан до 31 января 2022 года.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (2)
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Геродот (Винница)
03.11.2021 в 22:57
Если за пару месяцев до конца контракта ничего не предлагают, значит и не собираются. Хотя наверное такие игроки как Дентиньо в команде тоже нужны. Ни на что особо не претендует, но в нужный момент выйдет и нужный гол забьет. Наверное многое будет зависеть от Де Дзерби и от запросов самого Дентиньо.
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Romerik (YNWA)
03.11.2021 в 21:54
Не забил Реалу - свободен!!! Это же твой единственный удобный соперник. Можешь уходить...
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