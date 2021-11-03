Дентиньо: Я сам не до конца понимаю ситуацию с контрактом. Клуб мне еще ничего не говорил

Форвард " Шахтера " Дентиньо перед матчем ЛЧ с "Реалом" высказался о ситуации со своим контрактом.

"Если что, даже я не до конца понимаю ситуацию. Поэтому нужно постараться оставаться со свежей головой, уважать партнеров по команде, клуб, быть профессионалом, которым я всегда являлся. Нужно помогать "Шахтеру" наилучшим образом даже понимая, что мой контракт заканчивается.

Я на самом деле очень счастлив, очень красивая история, много титулов, уверен, что я помогал клубу. Посмотрим, что будет, клуб мне еще ничего не говорил.

Мои решающие голы? Я всегда старался сделать что-то крутое, всегда забивал голы, когда была возможность. На поле я должен делать то, что умею", – сказал Дентиньо.