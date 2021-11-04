  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стал известен лучший игрок Динамо в октябре
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен лучший игрок Динамо в октябре

Премьер-лига
(1 голосов)

Болельщики "бело-синих" сделали свой выбор

Стал известен лучший игрок Динамо в октябре

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока киевлян по итогам октября.

Награда досталась полузащитнику Николаю Шапаренко. За него проголосовали 43% респондентов. Второе место досталось Денису Гармашу с 25%. Третий — Виктор Цыганков, который набрал 16%.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и четыре результативных передачи. Отметим, что для Николая это вторая номинация – он признавался болельщиками лучшим игроком месяца и в сентябре.

Всего в голосовании приняли участие около трех с половиной тысяч человек.

Топ-5 игроков "Динамо" в сентябре по мнению болельщиков:

1. Шапаренко – 43%

2. Гармаш – 25%

3. Цыганков – 16%

4. Сидорчук – 12%

5. Бущан – 4%

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо Киев

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...