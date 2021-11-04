Стал известен лучший игрок Динамо в октябре

"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока киевлян по итогам октября.

Награда досталась полузащитнику Николаю Шапаренко. За него проголосовали 43% респондентов. Второе место досталось Денису Гармашу с 25%. Третий — Виктор Цыганков, который набрал 16%.

В текущем сезоне на счету хавбека два гола и четыре результативных передачи. Отметим, что для Николая это вторая номинация – он признавался болельщиками лучшим игроком месяца и в сентябре.

Всего в голосовании приняли участие около трех с половиной тысяч человек.

Топ-5 игроков "Динамо" в сентябре по мнению болельщиков:

1. Шапаренко – 43%

2. Гармаш – 25%

3. Цыганков – 16%

4. Сидорчук – 12%

5. Бущан – 4%