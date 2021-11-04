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Стал известен лучший игрок Динамо в октябре
Болельщики "бело-синих" сделали свой выбор
Фото: ФК Динамо Киев
"Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока киевлян по итогам октября.
Награда досталась полузащитнику Николаю Шапаренко. За него проголосовали 43% респондентов. Второе место досталось Денису Гармашу с 25%. Третий — Виктор Цыганков, который набрал 16%.
В текущем сезоне на счету хавбека два гола и четыре результативных передачи. Отметим, что для Николая это вторая номинация – он признавался болельщиками лучшим игроком месяца и в сентябре.
Всего в голосовании приняли участие около трех с половиной тысяч человек.
Топ-5 игроков "Динамо" в сентябре по мнению болельщиков:
1. Шапаренко – 43%
2. Гармаш – 25%
3. Цыганков – 16%
4. Сидорчук – 12%
5. Бущан – 4%
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