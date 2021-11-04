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Александрия - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 5 ноября 2021

Александрия - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Не так давно "Александрия" и "Металлист 1925" встречались в кубке Украины, а теперь сыграют очный матч и в рамках национального первенства. В 1/8 финала кубка уверенная победа была за командой Гуры, которая в красочном матче добыла победа со счетом 5:2. Правда весь лимит голов был израсходован в тот день, ибо против "Руха" александрийцы показали сырую игру, закончив поединок со счетом 0:0.

У харьковчан ситуация и того хуже. Они проиграли "Заре", пропустив шесть голов. Всего за два последних матчах команда Кривенцова 11 раз вынимала мяч из сетки своих ворот, что никак не назвать приемлемым показателям. Пора исправляться, не так ли?

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Смотрите матч 14-го тура УПЛ в пятницу, 5-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 19:30. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Александрия" - "Металлист 1925" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Металлист 1925" на UA-Футбол >>

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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