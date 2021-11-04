Кривенцов: Злоба Металлиста 1925 должна перерасти в разумные действия на поле

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал о подготовке команды к выездному противостоянию в УПЛ против "Александрии". Игра состоится в пятницу, 5 ноября и начнется в 19:30.

- Футболисты говорят, что после предыдущих матчей разозлились, сейчас будем играть иначе с "Александрией". Действительно ли разозлилась команда, как считаете?

– Если так футболисты говорят – это хорошо. Главное, чтобы злоба, как они говорят, переросла в разумные действия на поле.

– Что вы подразумеваете под разумными действиями? На что акцентируете внимание, готовясь к матчу с "Александрией"?

– Мы всегда делаем акцент на наши действия. Мы всегда хотим с каждой тренировкой становиться лучше и лучше. Действовать правильно. Это касается всех фаз в игре: атака, защита, переход по защите в атаку и наоборот. Я говорил не раз: у нас свой путь и мы смотрим на свои действия в первую очередь. Да, не все удается, но у нас молодая команда, мы выбрали очень интересный путь и идем.

- Путь этот нравится, потому что даже в матчах, где команда многое пропустила, игра импонировала. Команда не отсиживалась в защите. Такой тактики будете придерживаться и в игре против "Александрии"?

– Это только игра покажет. Конечно, перед игрой можно говорить, мол, так и так. Однако соперники тоже готовятся, изучают. Потому игра покажет.

– Насколько другим составом будет играть "Александрия" по сравнению с кубковой игрой? Имеет ли это значение для вас?

- Как вам сказать... Меня не интересует "Александрия", меня не интересуют другие команды. Меня интересуют действия наших футболистов, их понимание футбола, как они прогрессируют, какие они делают выводы из тех индивидуальных ошибок, через которые мы пропускаем голы. Поэтому мы всегда акцентируем внимание на наших действиях.

– Насколько вас услышали о выводах из ошибок?

– Это обычный процесс, в каждой команде после каждой игры есть теоретические занятия, где разбирается, что было хорошее, а что плохое. Анализ над ошибками производится.

- Что касается кадровой ситуации. В переполненный лазарет еще добавился дисквалифицированный Шершень. Насколько это головная боль?

– Михаил потеря, действительно. Тем более я считаю, что в той игре первая желтая карточка была не слишком заслуженной. Но есть то, что имеем. Посмотрим.

– В матчах с равными соперниками обычно ваша команда побеждала в чемпионате. Сейчас "Александрия" – сосед по турнирной таблице. Будете играть на победу?

– Да, у нас всегда стоит такая задача, – сказал Кривенцов.