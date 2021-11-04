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Пихаленок: Кто-то ждет своего шанса в Шахтере, а кто-то хочет идти своей дорогой
Хавбек не жалеет, что ушел в Днепр-1
Хавбек "
"Самое важное - играть. Кто-то ждет шанса в "Шахтере", выходя на 15-20 минут. Возможно, и дождется шанса. А кто-то хочет идти своей дорогой и играть в другой команде по 90 минут.
Сейчас вызвали в сборную Украины. Жаль, но вышел, но еще надеюсь дебютировать", - сказал Пихаленок.
Напомним, что в нынешнем сезоне УПЛ игрок забил 2 гола в 9 матчах.
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Источник:ТРЕНДЕЦ
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