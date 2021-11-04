Пихаленок: Кто-то ждет своего шанса в Шахтере, а кто-то хочет идти своей дорогой

Хавбек " Днепра-1 " Александр Пихаленок доволен тем, что покинул систему "Шахтера" и отправился в днепровский клуб.

"Самое важное - играть. Кто-то ждет шанса в "Шахтере", выходя на 15-20 минут. Возможно, и дождется шанса. А кто-то хочет идти своей дорогой и играть в другой команде по 90 минут.

Сейчас вызвали в сборную Украины. Жаль, но вышел, но еще надеюсь дебютировать", - сказал Пихаленок.