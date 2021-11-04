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Колос снизил цены на билеты на матч с Шахтером до 1 гривны
Ковалевский клуб зазывает болельщиков на матч с грандом
koloskovalivka.com
В воскресенье, 7 ноября, "
Ковалевский клуб решил изменить стоимость билетов на данный матч – теперь они будут стоить по 1 гривне.
Ранее купленные билеты за 10 и 50 грн можно использовать в качестве скидки в фан-шопе "Колоса".
Отмечается, что можно посетить матч можно с ковид-сертификатом, негативным ПЛР-тестом или справкой о выздоровлении от коронавируса. Эти меры не действуют для тех, кому еще не исполнилось 18 лет.
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