Колос снизил цены на билеты на матч с Шахтером до 1 гривны

В воскресенье, 7 ноября, " Колос " в рамках 14-го тура УПЛ примет "Шахтер".

Ковалевский клуб решил изменить стоимость билетов на данный матч – теперь они будут стоить по 1 гривне.

Ранее купленные билеты за 10 и 50 грн можно использовать в качестве скидки в фан-шопе "Колоса".

Отмечается, что можно посетить матч можно с ковид-сертификатом, негативным ПЛР-тестом или справкой о выздоровлении от коронавируса. Эти меры не действуют для тех, кому еще не исполнилось 18 лет.