Определен лучший арбитр тринадцатого тура УПЛ

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.

По итогам 13-го тура раздельным решением лучшим был признан Алексей Деревинский. Он судил матч "Ворскла" – "Черноморец" (0:0), показал игрокам обеих команд семь желтых карточек, пенальти не назначал, никого не удалил.