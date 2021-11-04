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Определен лучший арбитр тринадцатого тура УПЛ
Второе признание для молодого рефери в сезоне
фото - ФК Львів
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Vbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании принимает участие журналист сайта Игорь Семйон.
По итогам 13-го тура раздельным решением лучшим был признан Алексей Деревинский. Он судил матч "Ворскла" – "Черноморец" (0:0), показал игрокам обеих команд семь желтых карточек, пенальти не назначал, никого не удалил.
Для Алексея Деревинского это второе признание в сезоне. Раньше лучшими в туре становились Алексей Деревинский (1-й тур), Ярослав Козик (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Денис Шурман (4-й тур), Евгений Арановский (6-й тур), Андрей Коваленко (7-й тур), Юрий Иванов (9-й тур), Александр Шандор (10-й тур), Николай Балакин (11-й тур) и Сергей Бойко (12-й тур) тур).
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