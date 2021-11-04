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Александрия - Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовый поединок 14-го тура Премьер-лиги

Александрия - Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

UA-Футбол
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок.

Эти команды встречались в конце октября в матче Кубка Украины. Александрийцы тогда решили выставить на игру далеко не оптимальный состав, но всё равно воспользовались ошибками харьковчан в обороне и одержали убедительную победу. Очевидно, что сейчас подопечные Валерия Кривенцова захотят взять реванш, но и Юрий Гура также изменит состав, благодаря чему "горожане" смогут прибавить. Получится ли теперь у фаворита одержать победу?

Давайте следить за этим матчем вместе! АУДИО трансляция начнется во пятницу, 4 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко
Режиссер трансляции: Александр Рыженко

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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