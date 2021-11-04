Александрия - Металлист 1925. АУДИО онлайн трансляция матча УПЛ

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Эти команды встречались в конце октября в матче Кубка Украины. Александрийцы тогда решили выставить на игру далеко не оптимальный состав, но всё равно воспользовались ошибками харьковчан в обороне и одержали убедительную победу. Очевидно, что сейчас подопечные Валерия Кривенцова захотят взять реванш, но и Юрий Гура также изменит состав, благодаря чему "горожане" смогут прибавить. Получится ли теперь у фаворита одержать победу?

Давайте следить за этим матчем вместе! АУДИО трансляция начнется во пятницу, 4 ноября – в 19:25 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко