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УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера октября

Премьер-лига
(2 голосов)

Среди наставников место нашлось для Луческу и Де Дзерби

УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера октября

Фото: УПЛ

Новина українською

УПЛ объявила о старте голосования за звание лучшего игрока и тренера в октябре.

На звание лучшего игрока месяца претендуют: Виктор Цыганков, Денис Гармаш (оба — "Динамо"), Тете ("Шахтер"), Аллахьяр Сайядманеш ("Заря") и Дмитрий Ризнык ("Ворскла"). Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

В голосовании за топ-наставника участвуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Виктор Скрипник ("Заря"), Юрий Максимов ("Ворскла") и Валерий Кривенцов ("Металлист 1925"). Голосование за лучшего тренера месяца здесь.

Голосование продлится до 9 ноября.

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В статье: УПЛ
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
05.11.2021 в 08:02
Только Цыганков!Тут даже разговоране может быть,Куда им всем остальным,тем более,что его берут в Барселону на место Месси!
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