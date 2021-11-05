УПЛ объявила претендентов на звание лучших игрока и тренера октября

УПЛ объявила о старте голосования за звание лучшего игрока и тренера в октябре.

На звание лучшего игрока месяца претендуют: Виктор Цыганков, Денис Гармаш (оба — "Динамо"), Тете ("Шахтер"), Аллахьяр Сайядманеш ("Заря") и Дмитрий Ризнык ("Ворскла"). Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

В голосовании за топ-наставника участвуют: Мирча Луческу ("Динамо"), Роберто Де Дзерби ("Шахтер"), Виктор Скрипник ("Заря"), Юрий Максимов ("Ворскла") и Валерий Кривенцов ("Металлист 1925"). Голосование за лучшего тренера месяца здесь.

Голосование продлится до 9 ноября.