Гура: Готовимся к игре с Металлистом 1925 так же, как и к любой другой

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура высказался о предстоящем поединке 14-го тура УПЛ с "Металлистом 1925".

"У нас много травмированных игроков. Ковалец перенес операцию в Италии. Думаю, в общей группе он будет работать через три месяца. Гринь тоже восстанавливается после операции, Стецьков также поехал на операцию. Одарюк уже тренируется в общей группе.

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Мы готовимся одинаково к каждому матчу, не важно, кто в соперниках. Мы идем от игры к игре. Сейчас готовимся к "Металлисту 1925", потом, после паузы на матчи сборных, начнем подготовку к "Днепру-1", — сказал Гура.

Напомним, "Александрия" сыграет с "Металлистом 1925" сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.