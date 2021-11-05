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Хавбек Руха: В Черноморце неопытные игроки, но эта молодежь играет с огромным желанием
Львовский клуб готовится к матчу против "моряков"
fcrukh.com
Львовский "Рух" продолжает готовиться к поединку 14-го Украинской Премьер-лиги против "Черноморца". Своими ожиданиями от предстоящего матча поделился полузащитник "желто-черных" Ярослав Мартынюк.
Завершили сверхсложный цикл. У нас в коллективе есть определенные кадровые потери, но думаю, к игре все будут в боевой готовности. Настраиваемся на то, чтобы уже наконец-то победить в домашних стенах. В общем, готовимся в привычном режиме.
В "Черноморце" играют многие неопытные футболисты, но эта молодежь играет с огромным желанием. Они хорошо играют. Да, возможно, им не хватает зачетных баллов, но в целом это добротная команда. Все-таки мы надеемся, что победим.
Жаль, что игра состоится без болельщиков. Классно, когда люди приходят на стадион и поддерживают нас. Мы все понимаем, какая ситуация в стране. Львовщина – в красной зоне. Должны исходить из того, что имеем", - цитирует Мартынюка официальный сайт "Руха".
Напомним, матч "Черноморец" - "Рух" перенесен из Одессы во Львов из-за поединка сборной Украины. Игра 14-го тура УПЛ состоится в субботу, 6 ноября, на "Арене Львов" в 19:30.
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