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Минай - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Минай" - "Мариуполь", украинская Премьер-лига, 6 ноября 2021
Фото: СК Днепр-1
Команда Маркевича-млашего до сих пор не может прийти в себя. "Мариуполь" проиграл пять последних матчей в УПЛ, параллельно с этим покинув кубок Украины. У "приазовцев" много проблем с игрой в обороне, которые атака не может компенсировать своими забитыми. Отсюда и последнее место. Полностью заслуженное последнее место.
"Минай" также идет в районе зоны вылета. Закарпатцы не побеждают со второго тура, а приход Леонова дал толчок лишь на два матча. После этого был выезд в Днепр и разгром со счетом 0:4. Посмотрим, чем сможет ответить "Минай" при родных болельщиках, где они традиционно неплохо играют.
Смотрите матч 14-го тура УПЛ в субботу, 6-го ноября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".
Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Мариуполь" будет доступна на платформе Oll.tv.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Минай" - "Мариуполь"
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