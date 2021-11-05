Минай - Мариуполь: где и когда смотреть матч УПЛ

Команда Маркевича-млашего до сих пор не может прийти в себя. "Мариуполь" проиграл пять последних матчей в УПЛ, параллельно с этим покинув кубок Украины. У "приазовцев" много проблем с игрой в обороне, которые атака не может компенсировать своими забитыми. Отсюда и последнее место. Полностью заслуженное последнее место.

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"Минай" также идет в районе зоны вылета. Закарпатцы не побеждают со второго тура, а приход Леонова дал толчок лишь на два матча. После этого был выезд в Днепр и разгром со счетом 0:4. Посмотрим, чем сможет ответить "Минай" при родных болельщиках, где они традиционно неплохо играют.

Смотрите матч 14-го тура УПЛ в субботу, 6-го ноября, на канале "Футбол 2". Начало игры в 14:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Минай" - "Мариуполь" будет доступна на платформе Oll.tv.