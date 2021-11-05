  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Черноморец - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Черноморец - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Черноморец - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 06.11.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Черноморец - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Первый круг УПЛ подходит к завершению, осталось сыграть в нем два тура. Один из этих туров состоится аккуратно перед перерывом на матчи сборных. "Черноморец", находящийся в кризисе, поспорит не с менее кризисным "Рухом". Львовяне хоть и находятся ближе к середине турнирной таблицы, статус аутсайдера не потеряли.

Матч состоится в субботу, шестого ноября 2021-го года, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит телеканал "Футбол 2". В Интернете его официальный сигнал можно найти на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за событиями матча благодаря текстовой онлайн трансляции. Она доступна в матч-центре сайта UA-Футбол >>>

Также не забывайте о наших аудио-трансляциях. Это звуковой комментарий в живом времени топ-матчей Украины и Европы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить что-нибудь важное. YouTube-страница "Подкасты UA-Футбол" >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Черноморец (Одесса) Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
05.11.2021 в 12:10
ДК--ШД в ЛЧ вот это кризис а колхозно-дворовой УПЛ не кому не интересен --кроме Дзерби он ещё не чего не выигравал в своей карьере -купили пустышку у нас своих таких полно
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...