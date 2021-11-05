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Шахтер хочет приобрести у Металлиста лучшего бомбардира Первой лиги - источник
"Горняки" готовы отдать за футболиста 5-6 млн евро
Фото: ФК Металлист
"Шахтер" сделал официальный запрос в "Металлист" о трансфере форварда Матеуса Пейшото. Об этом сообщает журналист телеканалов "Футбол" Евгений Кузьменко.
По информации источника, "горняки" готовы отдать за бразильца около 5-6 миллионов евро.
25-летний форвард перебрался в Харьков в августе этого года. В нынешнем сезоне Пейшото забил 11 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах Первой лиги. На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро.
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