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Шахтер хочет приобрести у Металлиста лучшего бомбардира Первой лиги - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

"Горняки" готовы отдать за футболиста 5-6 млн евро

Шахтер хочет приобрести у Металлиста лучшего бомбардира Первой лиги - источник

Фото: ФК Металлист

Новина українською

"Шахтер" сделал официальный запрос в "Металлист" о трансфере форварда Матеуса Пейшото. Об этом сообщает журналист телеканалов "Футбол" Евгений Кузьменко.

По информации источника, "горняки" готовы отдать за бразильца около 5-6 миллионов евро.

25-летний форвард перебрался в Харьков в августе этого года. В нынешнем сезоне Пейшото забил 11 голов и сделал 1 ассист в 12 матчах Первой лиги. На данный момент он является лучшим бомбардиром турнира.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков) Матеус Пейшото
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
05.11.2021 в 13:17
Началось ! Марлос, Тайсон, Девич и т.д.
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