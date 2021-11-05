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"Можем сделать свой чемпионат". Президент Руха ответил на критику комментатора Вацко

Премьер-лига
(6 голосов)

Журналист призвал "Рух" и "Ингулец" поменяться с "Металлистом"

"Можем сделать свой чемпионат". Президент Руха ответил на критику комментатора Вацко

Фото: ФК Рух

Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский отреагировал на критику во стороны комментатора телеканала "Футбол 1/23" Виктора Вацко.

Ранее журналист заявил: "Рух" и "Ингулец", не мучайте футбол, отзаявитесь. Поменяйтесь местами с "Металлистом".

"Виктор, если ты обратишь внимание на "Александрию", то у команды одна из самых быстрых контратак в этом году. Если бы ты, Виктор, посмотрел, то александрийцы на выезде обыграли "Шахтер" и "Зарю", а победный гол от "Динамо" пропустили лишь на 95-й минуте.

Поэтому я хочу подтвердить слова Кучука: "Браво, команда". У нас 9 человек с ковидом, Борячук и Федорчук за день до матча с "Александрией" провели первую тренировку за 2,5 недели. Рассказывать нам в этой критической ситуации, что мы должны были бежать вперед... Возможно, тебе стоит полгода поработать тренером и показать нам, как это делается. А не рассказывать.

Вы предложили нам и "Ингульцу" поменяться местами с "Металлистом", в вашей передаче звучат слова, что это чемпионат аграриев. Ребята, вы этим аграриям памятники ставить должны. Эти аграрии, которые с утра до ночи тяжело работают на полях, 90% всех денег несут не домой, а в футбол. А вы говорите, что в УПЛ колхозники играют. Вы что-то перепутали, друзья. Или сделайте себе чемпионат из 3-4 команд и играйте. Посмотрим, что вы наиграете в этом чемпионате.

Вы имеете право критиковать, но должны говорить о двух сторонах медали. Вы платите 200 000 долларов за телепул и хотите получить картинку как в Англии. Вы ничего не перепутали, парни? В Англии картинка стоит 5 миллиардов фунтов за 3 года.

В Польше годовой бюджет телепула составляет 78 миллионов долларов, это по 4 333 000 на команду. А у нас команда получает 200 тысяч, а бюджет с телепула составляет 25-30% бюджетов клубов. То есть, в том числе, из того, что вы нам платите, должен составляться бюджет клубов. 600 000 долларов на 12 месяцев. А это выезды, отели, питание, зарплата футболистов, персонала и тренеров. Вы хотите за 60 000 долларов получить продукт? За 3 рубля вы не купите московскую колбасу, за 3 рубля вы получите еду для собак. И то не факт.

Об этом надо говорить, а не о том, что "Металлист" надо поменять местами с "Ингульцом", "Колосом", "Рухом". Кто там вам еще не нравится. Мы можем поменяться, можем сделать свой чемпионат аграриев. Посмотрим, кто что наиграет.

Я бы хотел обратиться ко всем президентам клубов УПЛ и сделать как в Англии – отказаться от этих копеек и подачек и показать, что мы и без них можем жить. А тогда посмотрим, может, и появится кто-то достойный, который даст достойные деньги нашей достойной лиге", – сказал Козловский.

Ранее на слова комментатора ответил президент "Ингульца" Александр Поворознюк.

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В статье: Виктор Вацко Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Ruh TV

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Комментарии (6)
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Ракицкий (Питер)
05.11.2021 в 14:42
Вацко правильно сказал кроме 6 команд,все остальные это днари которых никто не смотрит и не знает.
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+1
-2
vwv (Харьков)
05.11.2021 в 14:41
Аграрний Козлов кий или нет( или нет), но Вацко надо успокоится и вести себя нормально. Чушь несёт полную.
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+4
-1
Хиденг (Днепр)
05.11.2021 в 14:00
Каких аграриев? К аграриям решил примазаться производитель контрафакта. Чемпионат колхозников и контрабандистов. Колхозники могут не согласиться.
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.11.2021 в 14:08
противный какой-то этот козловский
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+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.11.2021 в 13:59
3 рубля (!!!), московская (!!!) колбаса (с) не случайны ли такие фразы?
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+1
-1
enginer (Киев)
05.11.2021 в 13:58
з тим нашим телепулом справді щось потрібно робити...
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+3
0


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