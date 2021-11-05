Динамо экзаменует Ворсклу, дерби Манчестера и Милана. Какой футбол смотреть на выходных

UA-Футбол сформировал для вас карту матчей, за просмотром которых вы можете провести следующие выходные – 6 и 7 ноября.

Пятница, 5 ноября

Александрия – Металлист 1925

УПЛ

Время – 19:30

Телетрансляция – Футбол 1

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Совсем недавно эти команды встречались в Кубке Украины, тогда яркую победу со счетом 5:2 одержала "Александрия". Естественно, теперь харьковчане говорят о реванше. Приятно, что обе команды думают не только о результате, но и хотят демонстрировать красивый футбол. Не всегда это удается, но чаще, чем у других середняков. Это тот случай, когда уверенность, что мы увидим действительно интересную игру.

Суббота, 6 ноября

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити

АПЛ

Время – 14:30

Телетрансляция – Setanta Sport

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Летом Криштиану Роналду чуть не очутился в Манчестер Сити. Юнайтед включил все ресурсы, чтобы португалец в итоге оказался на Олд Траффорд, а не на Этихаде. Многие говорят, что эгоцентризм Роналду вредит команде, но при этом если бы не он, дела у Сульшера были бы совсем плохи. Теперь Криштиану попытается еще раз огорчить Пепа Гвардиолу, с которым у него давние счета еще со времен выступлений за Реал.

Бавария – Фрайбург

Бундеслига

Время – 16:30

Телетрансляция – Setanta Sport+

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Достаточно неожиданно после десяти туров в чемпионате Германии "Фрайбург" занимает третье место. Его отставание от "Баварии" составляет всего три очка. Конечно, против Левандовского в его нынешней форме играть будет очень тяжело, но той же "Боруссии" из Менхенгладбаха в Кубке удалось. Почему бы и "Фрайбургу" не удивить, тем более что в нынешнем сезоне команда Штрайха уже обыгрывала "Боруссию" и "Вольфсбург", а с "Лейпцигом" играла вничью.

Динамо – Ворскла

УПЛ

Время – 17:00

Телетрансляция – 2+2

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Полтавчане в двух последних матчах набрали лишь один балл – в прошлом туре команда Максимова неожиданно не смогла обыграть "Черноморец". Но в том матче не играли Оливье Тилль и Александр Скляр. Против лидера, по крайней мере, люксембуржец сыграет. "Ворскла" не из команд, которая против гранда выходит с единственной целью – не пропустить. Полтавчане будут искать шанс у ворот Бущана и у них есть игроки, которые этот шанс могут поймать. Бесспорно, центральный матч тура в УПЛ заслуживает особого внимания.

Сельта – Барселона

Ла Лига

Время – 17:15

Телетрансляция – MEGOGO

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Хави вот-вот возглавит родной клуб (возможно, когда вы это читаете, "Барселона" уже объявила о назначении). Итак, на "Сельту" Фати, Габи, Де Йонг, Депай и вся эта талантливая компания будет выходить с особым настроем. С другой стороны, "Сельта" знает, как играть против блаугранас – в пяти последних очных поединках она побеждала дважды, в частности, в мае в предпоследнем туре прошлого чемпионата.

Ювентус – Фиорентина

Серия А

Время – 19:00

Телетрансляция – MEGOGO

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"Ювентус" для "Фиорентины" – особый раздражитель (как собственно, для всех остальных). И хотя с момента трансфера Федерико Кьезы прошло уже достаточно времени, во Флоренции об этом будут помнить еще очень долго. В прошлом чемпионате фиалки в Турине разгромили бьянко-нери со счетом 0:3, на этот раз они встречаются со Старой Синьорой на фоне ее серии из трех матчей без побед в Серии А. Именно "Фиорентина" находится выше в турнирной таблице и в случае успеха может подняться в зону Лиги Чемпионов!

Лейпциг – Дортмунд

Бундеслига

Время – 19:30

Телетрансляция – Setanta Sport

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Несмотря на то, что Лейпциг после десяти туров находится на восьмой строчке в турнирной таблице, именно он и дортмундская команда претендуют на звание главных конкурентов для "Баварии". Быки пока привыкают к Джесси Маршу, но периодически уже демонстрируют яркую игру. Как с ПСЖ в Лиге Чемпионов, которые полностью переиграли, но ограничились лишь ничьей. "Боруссия" побеждала "Лейпциг" в шести из семи последних матчах, но делала это с помощью Санчо и Холанда. Джейдон уже в Англии, а Эрлинг травмирован. Хватит ли Ройса и Азара?

Воскресенье, 7 ноября

Заря – Верес

УПЛ

Время – 17:00

Телетрансляция – УНИАН

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Виктор Скрипник в условиях огромного кадрового дефицита умудряется приносить результат. "Заря" уже вернулась на третье место и после двух побед над ЦСКА поборется за выход из группы Лиги Конференции. Но ведь силы не безграничны. А тут еще и соперник, не проигрывавший в четырех матчах подряд и не пропустивший ни одного гола. Это именно тот случай, когда иранская коса в лице Шахаба и Аллахяра может наткнуться на ровенский камень.

Вест Хэм – Ливерпуль

АПЛ

Время – 18:30

Телетрансляция – Setanta Sport

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"Вест Хэм" незаметно оставил позади МЮ, "Арсенал", "Тоттенгэм" "Эвертон" и "Лестер". Майкл Антонио забивает и ассистирует, Деклан Райс властвует в центре поля, Джеррод Боуэн не пускает Ярмоленко в основу, а Дэвид Мойес претендует на звание тренера октября. Теперь эта симпатичная банда будет сдавать экзамен Салаху и Клоппу. Мохамед вообще проводит феноменальную осень (16 очков по системе гол+пас), в каждом матче создавая маленькие шедевры. Смотрите не пропустите очередной.

Милан – Интер

Серия А

Время – 21:45

Телетрансляция – MEGOGO

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Пиоли или Индзаги, Ибрагимович или Джеко, Мартинес или Леау, Тонали или Барелла – очередное Дерби Делла Мадоннина имеет огромное значение для обоих грандов. В случае успех "Милан" окончательно утвердится в роли претендента на чемпионство, тогда как "Интеру", скорее всего, придется ограничиться борьбой за место на пьедестале.

Бенфика – Брага

Чемпионат Португалии

Время – 23:15

Телетрансляция – Спорт 1

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А этот футбольный матч для тех, кто не будет спать поздним воскресным вечером. Ну и, конечно, для тех, кто хочет увидеть, в какой форме находится Роман Яремчук накануне решающего матча сборной Украины против Боснии. "Бенфика" в последнее время притормозила и опустилась на третье место в чемпионате, "Брага" идет следом и в последних десяти поединках одержала семь побед и трижды играла вничью.