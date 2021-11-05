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Иванов на матче Динамо, Новохатний - Шахтера. Судейские назначения 14-го тура УПЛ
Система VAR будет задействована в трех поединках
Фото: ФК Львов
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матче 14-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.
14-й тур
05 ноября (пятница)
"Александрия" - "Металлист 1925". Александрия. КСК "Ника". 19.30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов)
6 ноября (суббота)
"Минай" - "Мариуполь". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Романюк А.М.
"Динамо" - "Ворскла". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр)
"Черноморец" - "Рух". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.30. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков)
07 ноября (воскресенье)
"Ингулец" - "Днепр-1". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 14.00. Арбитр - Бойко С.М. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Монзуль К.В. (Харьков)
"Колос" - "Шахтер". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.)
"Заря" - "Верес". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 17.00. Арбитр - Абдула А.Б. (Харьков)
"Львов" - "Десна". Львов. Стадион "Арена-Львов". 19.30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий)
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