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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иванов на матче Динамо, Новохатний - Шахтера. Судейские назначения 14-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Система VAR будет задействована в трех поединках

Иванов на матче Динамо, Новохатний - Шахтера. Судейские назначения 14-го тура УПЛ

Фото: ФК Львов

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матче 14-го тура Vbet Лиги сезона-2021/2022.

14-й тур

05 ноября (пятница)

"Александрия" - "Металлист 1925". Александрия. КСК "Ника". 19.30. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов)

6 ноября (суббота)

"Минай" - "Мариуполь". Ужгород. Стадион "Авангард". 14.00. Арбитр - Романюк А.М.

"Динамо" - "Ворскла". Киев. НСК "Олимпийский". 17.00. Арбитр – Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), Арбитр VAR - Романов В.М. (Днепр)

"Черноморец" - "Рух". Львов. Стадион "Арена Львов". 19.30. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков)

07 ноября (воскресенье)

"Ингулец" - "Днепр-1". Кропивницкий. Стадион "Звезда". 14.00. Арбитр - Бойко С.М. (Киевская обл.), Арбитр VAR - Монзуль К.В. (Харьков)

"Колос" - "Шахтер". Ковалевка. Стадион "Колос". 17.00. Арбитр - Новохатний В.В. (Киев), Арбитр VAR - Балакин М.А. (Киевская обл.)

"Заря" - "Верес". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". 17.00. Арбитр - Абдула А.Б. (Харьков)

"Львов" - "Десна". Львов. Стадион "Арена-Львов". 19.30. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий)

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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