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Кривенцов: Меня не интересует Александрия, не интересуют другие команды
Наставник Металлиста 1925 концентрируется на своей команде
metalist1925.com
Главный тренер "
"Мы всегда делаем акцент на наших действиях. Хотим с каждой тренировкой становиться лучше и действовать правильнее. Это касается всех фаз в игре: атака, оборона, переход из обороны в атаку и наоборот. У нас свой путь и свои действия. Да, не все получается, но у нас молодая команда. Мы избрали очень интересый путь и идем по нему.
Меня не интересует "Александрия", не интересуют другие команды. Мне интересны только наши действия. Действия наших игроков, их понимание футбола, то как они прогрессируют, какие выводы делают из индивидуальных ошибок, из-за которых мы пропускаем мячи. Поэтому мы всегда акцентируем внимание на наших действиях", — сказал Кривенцов.
Напомним, "Александрия" сыграет с "Металлистом 1925" сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.
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