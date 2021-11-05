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Кривенцов: Меня не интересует Александрия, не интересуют другие команды

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник Металлиста 1925 концентрируется на своей команде

Кривенцов: Меня не интересует Александрия, не интересуют другие команды

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов высказался о предстоящем поединке 14 тура УПЛ, в котором его команда сыграет против "Александрии".

"Мы всегда делаем акцент на наших действиях. Хотим с каждой тренировкой становиться лучше и действовать правильнее. Это касается всех фаз в игре: атака, оборона, переход из обороны в атаку и наоборот. У нас свой путь и свои действия. Да, не все получается, но у нас молодая команда. Мы избрали очень интересый путь и идем по нему.

Меня не интересует "Александрия", не интересуют другие команды. Мне интересны только наши действия. Действия наших игроков, их понимание футбола, то как они прогрессируют, какие выводы делают из индивидуальных ошибок, из-за которых мы пропускаем мячи. Поэтому мы всегда акцентируем внимание на наших действиях", — сказал Кривенцов.

Напомним, "Александрия" сыграет с "Металлистом 1925" сегодня, 5 ноября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30.

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В статье: Валерий Кривенцов ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Buran60 (Харьков)
05.11.2021 в 16:27
Крутой тренер или физрук обалдеть!
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