Агент: Не понимаю позицию Зари по Кочергину - он готов играть и помогать команде

Евгений Гусев, агент Владислава Кочергина рассказал, почему его клиент был переведен в дубль " Зари " и прояснил ситуацию с контрактом игрока.

– Евгений, как дела у вашего клиента? Каково его, прежде всего, моральное состояние?

– Ему неприятно, но вообще чувствует себя нормально. У него уже был такой опыт – не играть. Когда перед Скрипником был другой тренер (Юрий Вернидуб – прим.) – Владислав тоже долго не играл. Он умеет с этим справляться. Если потребуется – Кочергин играть готов, насколько я знаю.

– Я правильно понимаю, что форму поддерживает в дубле "Зари"?

– Да, тренируется с U-19. Плюс – дополнительно поддерживает форму. Он – в хороших кондициях.

– Какая позиция клуба? Что вам сказали?

– Я не понимаю до конца их позиции. Это у них нужно спросить. Могу озвучивать только позицию игрока.

– Клуб сам себе стреляет в ногу, как считаете?

– Я же говорю – не совсем понимаю эту позицию. Если бы я понимал, что они делают, мог бы это прокомментировать. А так – трудно понять.

– Контракт между Кочергиным и "Зарей" заканчивается летом 2022-го…

– Да, к концу сезона он доступен для "Зари" – для того, чтобы играть.

– Другие клубы сейчас проявляют интерес к вашему клиенту?

– Не могу об этом говорить. Это некорректно. Я могу сказать, что Кочергин к "Заре" очень хорошо относится, болеет за ребят, смотрит игры и готов помогать.