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Агент: Не понимаю позицию Зари по Кочергину - он готов играть и помогать команде
Клуб отправил игрока в дубль
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Евгений Гусев, агент Владислава Кочергина рассказал, почему его клиент был переведен в дубль "
– Евгений, как дела у вашего клиента? Каково его, прежде всего, моральное состояние?
– Ему неприятно, но вообще чувствует себя нормально. У него уже был такой опыт – не играть. Когда перед Скрипником был другой тренер (Юрий Вернидуб – прим.) – Владислав тоже долго не играл. Он умеет с этим справляться. Если потребуется – Кочергин играть готов, насколько я знаю.
– Я правильно понимаю, что форму поддерживает в дубле "Зари"?
– Да, тренируется с U-19. Плюс – дополнительно поддерживает форму. Он – в хороших кондициях.
– Какая позиция клуба? Что вам сказали?
– Я не понимаю до конца их позиции. Это у них нужно спросить. Могу озвучивать только позицию игрока.
– Клуб сам себе стреляет в ногу, как считаете?
– Я же говорю – не совсем понимаю эту позицию. Если бы я понимал, что они делают, мог бы это прокомментировать. А так – трудно понять.
– Контракт между Кочергиным и "Зарей" заканчивается летом 2022-го…
– Да, к концу сезона он доступен для "Зари" – для того, чтобы играть.
– Другие клубы сейчас проявляют интерес к вашему клиенту?
– Не могу об этом говорить. Это некорректно. Я могу сказать, что Кочергин к "Заре" очень хорошо относится, болеет за ребят, смотрит игры и готов помогать.
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