Александрия - Металлист 1925 2:0. Харьковское падение

"Металлист 1925" был очень ярким в последний месяц. Сначала команда Кривенцова набрала шикарный ход, добыв пять побед кряду во всех турнирах. Для харьковчан, которые лишь недавно дебютировали в элите, этот показатель можно назвать историческим. Но, по заветам Икара, за ярким взлетом всегда наступает падение. В двух последних поединка коллектив Кривенцова пропустил в сумме 11 голов. Сначала в кубке их унизила "Александрия", а после, уже в УПЛ, это сделала "Заря". Два разгрома - сильный удар для любого, особенно для новичка украинского первенства. Нужно было показывать зубы, тем более, сама судьба велела это сделать. В пятницу они встретились с недавним обидчиком - "Александрией" Гуры.

"Горожанам" также нужно было исправляться. Нет, в чемпионате они идут на достойном месте, претендуя даже на еврокубки, но последний матч против "Руха" оставил очень негативное впечатление. Особенно в плане атакующих действий. Сегодня нужно было забивать. Иначе родные зрители могут не понять. Очень не вовремя из-за дисквалификации выбыл Калюжный, который неплохо подменил в последних матчах Ковальца. Сегодня на его месте оказался молодой Мустафаев, отгрузивший харьковчанам два в кубке. У "Металлиста 1925" замен было куда больше. Капитан и основной кипер Сидоренко остался в запасе, слева вышел Западня, а Фабиньо, умеющий играть на фланге, закрыл позицию в центре поля. Намек ясен, последние матчи Кривенцову не понравились.

Первый тайм оставил смешанные чувства. Моментов было не очень много, но сильно тягомотной игру было не назвать. Команды старались играть быстро и в касание, что в наших условиях можно считать позитивом. Лучше смотрелась "Александрия". Мяч чаще находился в ногах футболистов Гуры, они чаще били и даже имели в своем активе удар в штангу от Рыбалки. Опытный Сергей был дирижером в центре поля хозяев и по праву забирает титул лучшего футболиста первого тайма. "Металлист 1925"? Был неплохой выстрел Протасова. Из опасного - все.

Прочитав абзац выше, вы вряд ли удивитесь, узнав, что "Александрия" ушла на перерыв ведя в один гол. Это было справедливо. И красиво. После коротких перепасовок и стеночки в центре поля, сфера дошла до Рыбалки. Дальше опытный Сергей увидел коридор впереди себя, куда и направил мяч, который встретил Кирюханцев. Оказавшись в штрафной Игорь внешней стороной стопы попал в дальний угол - 1:0. Зрители были рады, пошла в ход пиротехника и двухминутная пауза в игре. Давненько мы такого не видели в УПЛ.

Кривенцов правильно провел 15-минутный перерыв. Коуч не сделал ни одной замены, но левый фланг обороны, который никак не мог остановить Кирюханцева, проваливаться перестал. Более того, впереди его игроки также забегали быстрее, визуально выровняв игру. Моментов было немного, шанс сравнять счет имелся. У Марлисона, который с двух попыток не сумел отправить мяч за линию ворот Билыка. Вначале бразилец не исполнил в дальний, а после ударил сильно выше. "Александрия" имела несколько подходов, но последнего паса/удара не хватало. Рыбалка устал, а молодой Мустафаев, увы, был не так хорош, как две недели назад в кубке.

Харьковчане продолжали стараться, но к 70-й минуте силы начали их покидать. Как нельзя вовремя пришли замены от Юрия Гуры, после которых случился второй гол хозяев. Свеженький Кожушко поборолся у лицевой с Квирквилией и заработал угловой. Вышедший на поле Демченко подал, а капитан Дубра мощно пробил головой - 2:0. "Металлист 1925" пал. Формально у команды оставалось достаточно времени, чтобы вернуться в игру, но в атаке они не запомнились почти ничем. В компенсированное время хорошую возможность запорол Квирквелия, Билык справился с его ударом головой. Могли гости пропустить третий, если бы Кожушко и Одарюк смогли реализовать свои моменты. Одним слово, обоюдные качели в концовке. Почему бы и нет.

Ну что, справедливо будет похвалить Юрия Гуру и его команду. Этим и займемся. Хозяева хорошо провели первый тайм, в самом начале второго выдержали несколько атак соперника, а после грамотные и своевременные замены коуча помогли забить еще, закрыв все вопросы. Победа по делу. И никаких дополнительных разговоров.

Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Роман Блавацкий (Львів)

Ассистенты: Евгений Петраков (Киев), Виталий Скобля (Киев)

ФК Александрия - Металлист 1925 2:0

Голы: Игорь Кирюханцев 33, Каспарс Дубра 73

ФК Александрия: Олег Билык, Владислав Бабогло, Максим Третьяков (Владимир Одарюк 83), Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк, Игорь Кирюханцев (Олег Кожушко 72), Эмиль Мустафаев (Юрий Копина 83), Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка (Александр Демченко 70), Каспарс Дубра, Денис Устименко (Клаудио Спинелли 72)

Металлист 1925: Денис Шелихов, Виталий Ермаков, Соломон Кверквелия, Андрей Ременюк, Артур Западня, Евгений Протасов (Антон Савин 84), Сергей Ченбай, Артем Габелок (Максим Задерака 84), Марлисон (Илья Зубков 84), Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда (Юрий Батюшин 67), Дмитрий Крыськив (Дмитрий Кравченко 76)

Предупреждения: Сергей Рыбалка 45+1 - Фабио Алешандре Фрейтас де Алмейда 27, Андрей Ременюк 58