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Кривенцов: Очень жду зимнего перерыва, нам нужно точечно усиливаться

Премьер-лига
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Наставник Металлиста 1925 проанализировал поражение от Александрии

Кривенцов: Очень жду зимнего перерыва, нам нужно точечно усиливаться

фото - Металіст 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов в эфире телеканала "Футбол" проанализировал поединок против "Александрии" (0:2).

- У вашей команды третье поражение подряд. Можно ли сказать, что сегодняшнее самая болезненное?

- Нет, нельзя так сказать, потому что каждая игра – это своя отдельная история. Это подготовка к матчу, это сам матч, поэтому, досадно, конечно, что проиграли. Жаль.

– Что сегодня стало самой большой проблемой?

- Сложный вопрос. Во-первых, у нас было очень много потерь мяча в простых ситуациях. "Александрия" очень хорошо пользовалась этим. Когда они забирали мяч, они пытались сразу проводить быстрые атаки, потому что мы давали такие предпосылки. Что касается игры нашей команды, у нас сегодня была хорошая структура игры. Первый необязательный гол. Это правило, когда один защитник выдвигается и встречает, три других сужают. У нас это снова было нарушено, еще раз. Второй гол – стандартное положение, не уследили за игроком – 2:0. При этом при всем команда не сдалась, все равно ребята пытались играть, создали несколько моментов.

– Почему решили во втором тайме заменить Крыськива на Кравченко?

– Потому что я всем даю шанс. Дмитрий Крыськив устал немного. А Дмитрию Кравченко было обязательно дать игровое время, чтобы он почувствовал ритм игры.

– Какие могут быть сделаны сейчас выводы?

– Выводов нет никаких. Сейчас сразу после игры "по-горячему" тяжело, нужно приехать проанализировать. Но то, что у нас ошибки повторяются из игры в игру и это приводит к пропущенным головам в наши ворота, потере очков и остальному. Это уже как закономерность у нас. Поэтому я очень жду зимнего перерыва, нам нужно точечно усиливаться.

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В статье: Валерий Кривенцов ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
05.11.2021 в 23:15
Злость переросла в разумные действия, с Александрией была совсем другая игра, а воспитанники футбольной школы уже готовы усилить команду...
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