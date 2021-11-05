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Федерация футбола Азербайджана работает над привлечением хавбека Александрии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Эмиль Мустафаев, скорее всего, будет выступать за молодежную сборную Азербайджана

Федерация футбола Азербайджана работает над привлечением хавбека Александрии

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Федерация футбола Азербайджана намерена привлечь полузащитника "Александрии" Эмиля Мустафаева к выступлению за молодежную сборную страны.

Как сообщает azerisport, 20-летний хавбек уже получил приглашение в молодежную сборную Азербайджана. В настоящее время ведутся работы с документами футболиста.

Наряду с этим, футболист также является кандидатом для национальной команды Азербайджана.

Отмечается, что Мустафаев имеет азербайджанское происхождениея, но родился и вырос в Украине.

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 5 матчей, результативными действиями не отмечался.

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В статье: ФК Александрия Азербайджан U-21 Эмиль Мустафаев
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Источник:
azerisport

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Комментарии (2)
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ZSTV1223 (Черкаси)
06.11.2021 в 00:35
Написано в статті: "В поточному сезоні провів 5 матчів і результативними діями не відмічався". Стаття написана 5.11.2021, а 26.10.21 він забив в кубку України два голи. Браво журналісти. Чи кубок України в нас за офіційний турнір вже не вважається ?
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Джаба Канкава (Днепропетровск)
06.11.2021 в 00:41
Согласен! Двуху ляпнул Металлисту 1925 и ,,результативными действиями не отмечался,, это как ???Благодаря этим голам на него и обратили внимание...
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