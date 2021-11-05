Федерация футбола Азербайджана работает над привлечением хавбека Александрии

Федерация футбола Азербайджана намерена привлечь полузащитника "Александрии" Эмиля Мустафаева к выступлению за молодежную сборную страны.

Как сообщает azerisport, 20-летний хавбек уже получил приглашение в молодежную сборную Азербайджана. В настоящее время ведутся работы с документами футболиста.

Наряду с этим, футболист также является кандидатом для национальной команды Азербайджана.

Отмечается, что Мустафаев имеет азербайджанское происхождениея, но родился и вырос в Украине.

Напомним, что в текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 5 матчей, результативными действиями не отмечался.