Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федерация футбола Азербайджана работает над привлечением хавбека Александрии
Эмиль Мустафаев, скорее всего, будет выступать за молодежную сборную Азербайджана
Фото: ФК Александрия
Федерация футбола Азербайджана намерена привлечь полузащитника "Александрии"
Как сообщает azerisport, 20-летний хавбек уже получил приглашение в молодежную сборную Азербайджана. В настоящее время ведутся работы с документами футболиста.
Наряду с этим, футболист также является кандидатом для национальной команды Азербайджана.
Отмечается, что Мустафаев имеет азербайджанское происхождениея, но родился и вырос в Украине.
Напомним, что в текущем сезоне 20-летний полузащитник провел 5 матчей, результативными действиями не отмечался.
Популярное сейчас
- Мудрик: Был в шоке от аплодисментов на Сантьяго Бернабеу
- В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!
- "Можем сделать свой чемпионат". Президент Руха ответил на критику комментатора Вацко
- Динамо, Шахтёр и Заря - трио лидеров. Таблица УПЛ 2021/22
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО