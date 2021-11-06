Итальянский выбор Шевченко, новый контракт Лучи. Главные новости за 5 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 5-е ноября.

Главная новость пятницы пришла в субботу. Вот такой парадокс. Как сообщили ряд авторитетных инсайдеров, в том числе Джанлука ди Марцио, Андрей Шевченко возглавит клуб из Серии А. А точнее, "Дженоа". После ряда неутешительных результатов, Давиде Баллардини будет отправлен в отставку, а его место займет украинская легенда. Сейчас есть два варианта контракта - на три года, либо по схеме 2+1. Напомним, что последним место работы Шевченко была сборная Украинцы, которую он со своим штабом покинул первого августа этого года.

Несмотря на слухи, которые появились несколько дней назад, нового главы судейского корпуса ждать не стоит. Итальянец Лучано Лучи официально продлил контракт с украинской ассоциацией футбола, о чем сообщает официальный сайт организации. Интересно, что срок соглашения нам не называют. Лучи работает главой украинского судейского корпуса с лета 2015-го. Как говорится в официальном заявлении, под его руководством в УПЛ была введена система ВАР, а украинские арбитры начали получать приглашения на международные матчи.

Можете считать, что уже официально - Хави возвращается в родную Каталонию. Катарский "Аль Садд", где испанец работал тренером, официально заявил, что "Барселона" выплатит пятимиллионную компенсацию, которая позволит коучу отправится в родную команду. Ожидается, что каталонцы объявят о назначении Хави уже в ближайшие дни. Зарубежные источникі также сообщают, что из-за проблем с ФФП, Хави сам выплатит половину клаусулы своего контракта с "Аль Садд".

В стартовой игре 14-го тура УПЛ между собой сыграли "Александрия" и "Металлист 1925". Не так давно команды встречались в рамках кубка Украины, и тогда победу праздновали "горожане" со счетом 5:2. В пятницу результат повторился, но с более спокойным счетом. Александрийцы забили по разу в каждом из таймов, параллельно с этим удержав ворота на замке. Авторами точных ударов стали Кирюханцев и Дубра. Этот результат позволил "горожанам" прервать четырехматчевую серию без побед и вернуться в еврокубковую борьбу. Коллектив Кривенцова проиграл в третьей игре кряду, пропустив 13 мячей.

Конец интригам? По данным португальского источника RTP, Золотой мяч, вручаемый France Football, получит аргентинец Лео Месси. Портал уверяет, что форвард "ПСЖ" уже записал традиционное интервью с французским журналом. Приз лучшему игроку года вручат 29-го ноября, а среди главных претендентов мелькают две фамилии - Лео Месси и Роберт Левандовский. Аргентинец в 2021-м выиграл кубок Америки, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Летом он сменил "Барселону" на "ПСЖ".

У команды де Дзерби проблема с форвардами. Лассина Траоре выбыл до конца сезона, а Жуниор Мораес продолжает восстановление после тяжелой травмы. Это может вынудить "горняков" выйти на трансферный рынок. Как сообщил в пятницу журналист телеканалов "Футбол" Евгений Кузьменко, вице-чемпион Украины следит за форвардом "Металлиста" Матеусом Пейшото. Более того, по его данным, за бразильца готовы выложить 5-6 миллионов евро. Вице-президент харьковчан Евгений Красников успел опровергнуть данную информацию . Пейшото забил 11 голов в Первой лиге и идет на первом месте в списке бомбардиров.