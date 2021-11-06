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Дети до 14 лет смогут бесплатно посетить матч Динамо - Ворскла
Все лучшее - детям
fcdynamo.com
В субботу, 6 ноября, "
Киевляне объявили, что вход на стадион для детей до 14 лет через детский вход будет свободным. Родители или сопровождающие лица смогут зайти вместе с детьми, воспользовавшись своими приобретенными билетами.
Бесплатный вход для детей до 14 лет доступен только через детские входы (турникеты "Север-2" и "Запад-4").
При этом у родителей и сопровождающих лиц обязательно должен быть билет на стадион и один из следующих документов:
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19
- отрицательный результат тестирования на COVID-19
- документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19
Для детей никаких дополнительных документов не требуется.
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