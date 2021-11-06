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Дети до 14 лет смогут бесплатно посетить матч Динамо - Ворскла

Премьер-лига
(2 голосов)

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Дети до 14 лет смогут бесплатно посетить матч Динамо - Ворскла

fcdynamo.com

Новина українською

В субботу, 6 ноября, "Динамо" проведет матч 14-го тура чемпионата Украины, в котором будет принимать полтавскую "Ворсклу". Поединок пройдет на НСК Олимпийский и начнется в 17:00.

Киевляне объявили, что вход на стадион для детей до 14 лет через детский вход будет свободным. Родители или сопровождающие лица смогут зайти вместе с детьми, воспользовавшись своими приобретенными билетами.

Бесплатный вход для детей до 14 лет доступен только через детские входы (турникеты "Север-2" и "Запад-4").

При этом у родителей и сопровождающих лиц обязательно должен быть билет на стадион и один из следующих документов:

- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19

- отрицательный результат тестирования на COVID-19

- документ, подтверждающий выздоровление лица от COVID-19

Для детей никаких дополнительных документов не требуется.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
06.11.2021 в 00:19
Нажал в этот раз билеты дадут билеты подальше от фанатского сектора
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