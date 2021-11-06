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Динамо - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Премьер-лига
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Главный матч выходных в украинском футболе

Динамо - Ворскла: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевляне продолжают сражаться сразу на три фронта. Команда Мирчи Луческу прошла в четвертьфинал Кубка, остаётся последней в группе Лиги чемпионов, но лидирует в таблице национального чемпионата. "Ворскла" свой шанс поиграть осенью в еврокубках упустила ещё летом, поэтому однозначно должна выглядеть свежее. К тому же, в должны набрать форму игроки, которые пропустили несколько последних недель из-за коронавируса и только накануне поединка с "Черноморцем" вернулись в обойму. Но даже без Чеснакова и компании полтавчанам удалось дать серьёзный бой "Шахтёру" в октябре. На очереди испытание ещё одним украинским грандом.

Матч между "Динамо" и "Ворсклой" состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве в субботу, 6 ноября. Стартовый свисток арбитры должны дать не ранее 17:00.

В прямом эфире эту игру легально можно будет увидеть бесплатно на UA-Футбол в плеере Youtube-канала FootballHub. Кроме того, смотрите этот поединок на платформах oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар ТБ, TV Plus Lifecell, 1plus1.video, но все они работают по предоплате.

Если вас интересует трансляция на ТВ, то включайте матч на "2+2", который ради футбола прервёт на два часа марафон брутальных мужских фильмов.

Если у вас не будет возможности увидеть поединок, не переживайте. UA-Футбол знает, как не расставаться с лучшим чемпионатом в мире даже без стабильного интернета. Следить за игрой вы можете в текстовой трансляции в Матч-центре UA-Футбол здесь.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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