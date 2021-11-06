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Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Шахтер", украинская Премьер-лига, 7 ноября 2021

Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" вернулся ни с чем из Мадрида. Да, запомнилась неплохая игра, но набранных очков она не принесла, а потому вряд ли можно говорить о морально подъеме команды де Дзерби. Но если в ЛЧ дела у "горняков" идут тяжко, то в УПЛ они набрали приличный ход. Это они попытаются доказать на этих выходных в матче с "Колосом".

Читайте такжеДе Дзерби: Подводить итоги моей работы в Шахтере можно будет через год, два или три

Ковалевский клуб на спаде, почти не побеждает и не забивает. Но это все может не иметь особого значения, ведь на грандов мотивация у всех особенная. Тренер и команда будут иметь серьезный настрой порадовать родных болельщиков, у которых сейчас мало положительных эмоций. А потому будущий матч точно будет интересным.

Смотрите матч 14-го тура УПЛ в воскресенье, 7-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Шахтер" на UA-Футбол >>

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В статье: Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
06.11.2021 в 15:02
Не надейся!Не рви зря себе душу.Да и варежку не особо раскрывай.
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