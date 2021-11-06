Колос - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ

Донецкий "Шахтер" вернулся ни с чем из Мадрида. Да, запомнилась неплохая игра, но набранных очков она не принесла, а потому вряд ли можно говорить о морально подъеме команды де Дзерби. Но если в ЛЧ дела у "горняков" идут тяжко, то в УПЛ они набрали приличный ход. Это они попытаются доказать на этих выходных в матче с "Колосом".

Ковалевский клуб на спаде, почти не побеждает и не забивает. Но это все может не иметь особого значения, ведь на грандов мотивация у всех особенная. Тренер и команда будут иметь серьезный настрой порадовать родных болельщиков, у которых сейчас мало положительных эмоций. А потому будущий матч точно будет интересным.

Смотрите матч 14-го тура УПЛ в воскресенье, 7-го ноября, на канале "Футбол 1". Начало игры в 17:00. По традиции, до игры планируется студия программы "УПЛ онлайн".

Легальная интернет трансляция матча "Колос" - "Шахтер" будет доступна на платформе Oll.tv.