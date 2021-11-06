  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов – Десна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов – Десна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Львов - Десна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.11.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Львов – Десна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ/Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Десна" резко теряет позиции. Если раньше эту команду связывали с борьбой за еврокубки, то сейчас черниговцы – типичный середняк УПЛ без высоких амбиций. Однако в коллективе все еще есть классные футболисты, у которых играет самолюбие. Это самолюбие не позволяют чергиновцам играть абы как.

Против "Львова" команда Александра Рябоконя попытается действовать с позиции силы. "Львов" же привык терпеть и ждать своих шансов. Матч такого характера и ожидаем в воскресенье, седьмого ноября 2021-го года, на "Арене Львов".

На телевидении игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также официальный сигнал транслятора доступен в Интернете на Oll.tv. Если у вас не будет возможности посмотреть прямой эфир, предлагаем следить за событиями матча с помощью онлайн трансляции. Доступно в матч-центре UA-Футбол >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...