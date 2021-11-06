Львов – Десна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Десна" резко теряет позиции. Если раньше эту команду связывали с борьбой за еврокубки, то сейчас черниговцы – типичный середняк УПЛ без высоких амбиций. Однако в коллективе все еще есть классные футболисты, у которых играет самолюбие. Это самолюбие не позволяют чергиновцам играть абы как.

Против "Львова" команда Александра Рябоконя попытается действовать с позиции силы. "Львов" же привык терпеть и ждать своих шансов. Матч такого характера и ожидаем в воскресенье, седьмого ноября 2021-го года, на "Арене Львов".

На телевидении игру можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Также официальный сигнал транслятора доступен в Интернете на Oll.tv. Если у вас не будет возможности посмотреть прямой эфир, предлагаем следить за событиями матча с помощью онлайн трансляции. Доступно в матч-центре UA-Футбол >>>