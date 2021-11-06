Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Матч тура бесплатно смотрите на UA-Футбол
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
В центральном матче предпоследнего тура первого круга украинской Премьер-лиги встретятся первая и четвёртая команды чемпионата на данный момент. "Динамо" практически с начала сезона возглавляет гонку, "Ворскла" также держится в зоне еврокубков, но только Лиги Европы или Лиги конференций. Полтавчане уже в десяти играх кряду стабильно проигрывают "бело-синим". В последний раз набрать очки против киевлян получилось ещё в 2017 году, а крайняя победа "зелёно-белых" случилась в 2016-м как раз на "Олимпийском". Удастся ли команде Юрия Максимова прервать неудачную серию игр против украинского гранда или же нас ожидает одиннадцатая подряд победа "Динамо"?
"Динамо" - "Ворскла" онлайн смотрите матч легально и абсолютно бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Поединок состоится в субботу, 6 ноября, и начнётся в 17:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- В 46 лет возвратиться в футбол. Виталий Рева снова в игре!
- Динамо экзаменует Ворсклу, дерби Манчестера и Милана. Какой футбол смотреть на выходных
- Официально. Барселона объявила о назначении Хави главным тренером
- Динамо, Шахтёр и Заря - трио лидеров. Таблица УПЛ 2021/22
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО