Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В центральном матче предпоследнего тура первого круга украинской Премьер-лиги встретятся первая и четвёртая команды чемпионата на данный момент. "Динамо" практически с начала сезона возглавляет гонку, "Ворскла" также держится в зоне еврокубков, но только Лиги Европы или Лиги конференций. Полтавчане уже в десяти играх кряду стабильно проигрывают "бело-синим". В последний раз набрать очки против киевлян получилось ещё в 2017 году, а крайняя победа "зелёно-белых" случилась в 2016-м как раз на "Олимпийском". Удастся ли команде Юрия Максимова прервать неудачную серию игр против украинского гранда или же нас ожидает одиннадцатая подряд победа "Динамо"?

"Динамо" - "Ворскла" онлайн смотрите матч легально и абсолютно бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Поединок состоится в субботу, 6 ноября, и начнётся в 17:00 по Киеву.