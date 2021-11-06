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Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Матч тура бесплатно смотрите на UA-Футбол

Динамо - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче предпоследнего тура первого круга украинской Премьер-лиги встретятся первая и четвёртая команды чемпионата на данный момент. "Динамо" практически с начала сезона возглавляет гонку, "Ворскла" также держится в зоне еврокубков, но только Лиги Европы или Лиги конференций. Полтавчане уже в десяти играх кряду стабильно проигрывают "бело-синим". В последний раз набрать очки против киевлян получилось ещё в 2017 году, а крайняя победа "зелёно-белых" случилась в 2016-м как раз на "Олимпийском". Удастся ли команде Юрия Максимова прервать неудачную серию игр против украинского гранда или же нас ожидает одиннадцатая подряд победа "Динамо"?

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"Динамо" - "Ворскла" онлайн смотрите матч легально и абсолютно бесплатно прямо в этой новости ниже в плеере Youtube-канала FootballHub. Поединок состоится в субботу, 6 ноября, и начнётся в 17:00 по Киеву.

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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